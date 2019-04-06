قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، منح لاعبيه حرية عمل تدريبات تقوية في الجمانزيزم، صباح اليوم، وكذلك جعل الإفطار مفتوحا ليحصل لاعبوه على صباح اليوم، وكذلك جعل الإفطار مفتوحا ليحصل لاعبوه علىأكبر قسط من الراحة. ويلتقي الزمالك حسنية أغادير في التاسعة مساء غد الأحد بملعب ادرار في ذهاب دور ال٨لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جروس يمنح لاعبي الزمالك حرية التدريب والإفطار استعدادًا للقاء بطل المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.