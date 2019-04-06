10 آلاف متفرج في مباريات الأهلي والزمالك أمام صن داونز وحسنية أغادير

نجح اتحاد الكرة، في الحصول على موافقة الجهات الأمنية، بحضور 10 آلاف متفرج، لمباريات الأهلي والزمالك الأفريقية، حيث يلتقي الأحمر صن داونز

يوم 13 أبريل الجاري في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يواجه الأبيض حسنية أغاديرالمغربي في ربع نهائي الكونفيدرالية.

أكد اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن الجهات الأمنية حريصة على حضور الجماهير بكثافة للمباريات، متمنيًا أن تظهر الجماهير بشكل حضاري في المباراتين.