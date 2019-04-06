الزمالك يرتدي الزي الأزرق أمام بطل المغرب بالكونفيدرالية

يعقد في السادسه مساء اليوم المؤتمر الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع مضيفه حسنيه أكادير بذهاب الدور ربع النهائي بالبطولة الكونفدرالية. بذهاب الدور ربع النهائي بالبطولة الكونفدرالية. ويحضر المؤتمر كل من أيمن حافظ المنسق العام وأحمد زاهر المدير الإداري ومصطفى حسين ميلا وذلك بملعب ادرار بالمغرب. وتقرر أن يرتدي الزمالك الزي الازرق الاحتياطي أمام حسنيه أغادير

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