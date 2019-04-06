يستضيف مساء اليوم السبت فريق ريال مدريد إيبار، على ملعب سانتياجو برنابيو الخاص بالفريق الملكي ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني " الليجا ".
تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إيبار
في حراسة المرمى: كيلور نافاس
خط الدفاع: ريجليون، فاران، ناتشو، أودريوزولا
في خط الوسط: إيسكو، كروس، كاسيميرو ، مودريتش
خط الهجوم: بنزيما ، بيل.
ويدخل ريال مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 57 نقطة بفارق 5 نقاط عن فريق أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل فريق إيبار المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة .
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