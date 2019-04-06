شاهد.. وزير الشباب والرياضة يرسل لجنة لفحص مركز شباب المطرية بالدقهلية

بناء علي توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفي إطار الاهتمام الدائم بمتابعة مراكز الشباب والوقوف علي المشكلات التي تعيق العمل بها واستجابة لمناشدة أهالي المطرية قام الدكتور محمد عبد القادر مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب بزيارة مركز شباب المطرية بمحافظة الدقهلية يوم الخميس الماضي الموافق 4 ابريل وبعد المعاينة والفحص تبين أن المركز يحتوى على مبنى إدارى ومبنى لصالات الألعاب وملعب خماسى منجل من ٢٠١٤ ومتهالك تماما وملعب سلة بلاط متهالك وملعب قانونى تم تسليمه الى الإنتاج الحربى فى٢٠١٥ وتم إنهاء تربة الاحلال وتوريد أعمدة الإنارة الخاصة بالمعلب ولم يتم استكمال الاعمال حتى تاريخه بالاضافة الى سور متهالك

وبناء علي ما سبق سوف يتم استئناف الأعمال بالملعب القانوني وفحص عملية انشاء الملعب الخماسي على ملعب بلاط بدون تربة وتأسيس وإدراج السور الخاص بالمركز ضمن خطة الأسوار.

يأتي هذا في إطار حرص وزارة يحتوى على مبنى إدارى ومبنى لصالات الألعاب وملعب خماسى منجل من ٢٠١٤ ومتهالك تماما وملعب سلة بلاط متهالك وملعب قانونى تم تسليمه الى الإنتاج الحربى فى٢٠١٥ وتم إنهاء تربة الاحلال وتوريد أعمدة الإنارة الخاصة بالمعلب ولم يتم استكمال الاعمال حتى تاريخه بالاضافة الى سور متهالكويعد مركز شباب المطرية من مراكز شباب المدن ويتميز بمساحته الكبيرة فضلا عن تواجده وسط كثافة سكانية عالية.وبناء علي ما سبق سوف يتم استئناف الأعمال بالملعب القانوني وفحص عملية انشاء الملعب الخماسي على ملعب بلاط بدون تربة وتأسيس وإدراج السور الخاص بالمركز ضمن خطة الأسوار.يأتي هذا في إطار حرص وزارة الرياضة على تحقيق الارتقاء بالخدمات التي تقدم داخل مراكز الشباب للمواطنين، والمساهمة في معالجة أي قصور، وتحقيق الانضباط داخل تلك المنشآت. Advertisements

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