رياضة | مؤتمر صحفي لكريستيان جروس وإبراهيم قبل مباراة أغادير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر صحفي لكريستيان جروس وإبراهيم قبل مباراة أغادير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك مؤتمرًا صحفيَا بحضور محمد إبراهيم قائد الفريق في السابعة والنصف مساء اليوم قبل مباراة حسنية أغادير المغربي غدًا في الكونفيدرالية.

ويؤدي الزمالك تدريب في التاسعة مساء على ملعب أدرار ويسمح للإعلاميين بالحضور ربع ساعة من التدريب.

كما يتضمن برنامج الزمالك اليوم الغذاء في الواحدة والنصف ومحاضرة فنية في الخامسة مساء اليوم.

الزمالك يرفع شعار "بلا مشاكل" أمام أغادير

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب أن جميع اللاعبين جاهزون تماما للمواجهة المهمة أمام حسنية أغادير في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة الكونفيدرالية الإفرقية.

وأشار إسماعيل يوسف إلى السفر قبل اللقاء ب٧٢ ساعة منح اللاعبين المزيد من الراحة موضحًا أنه مع الاحترام للمنافس القوي الذي يلعب علي ملعبه وبين جماهيره إلا أن الزمالك سيلعب اللقاء من أجل تحقيق المكسب الذي يمنحه أفضلية في لقاء العودة يوم 14 أبريل الجاري مشددا على عدم وجود أي مشاكل والمناخ جيد وارضيىة الملعب علي أعلى مستوى.

أمير مرتضى: نلعب للفوز رغم قوة حسنية أغادير

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزماكل أن الأمور تسير على خير مايرام في بعثة الفريق بالمغرب استعدادًا لمباراة حسنية أغادير في ذهاب الدور ربع النهائي بالبطولة الكونفدرالية.

وقال أمير مرتضى إن المباراة مهمة أمام فريق قوي لكن الزمالك يلعب أي مباراة على ملعبه أو خارجه من أجل الفوز.

وأضاف المشرف العام على الكرة أن حسنية أغادير فريق جيد ويحتل وصافة الدوري المغربي وهو ما يؤكد قوة المباراة مشددا على ثقته في اللاعبين رغم الغيابات.

لاسارتي عن مباراة صن داونز: لاعبو الأهلي ليسوا آلات

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فريقه جاهز خوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وأضاف لاسارتي: "كل مباراة نخوضها ندرك خلالها جيدا حجم الضغوط التي نواجهها، حيث تختلف الضغوط باختلاف كل مباراة وظروفها، وأيضا الظروف التي يمر بها الفريق لكن لى لاعبينا القدرة على التعامل مع كل هذه الضغوط، رغم إنهم بشر وليسوا (آلات) في ظل الارتباطات المتواصلة والمباريات المضغوطة والتي يتخللها أحيانا السفر لخوضها".

وأوضح لاسارتي أنه يسعى لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من جميع اللاعبين لافتا إلى منحه الفرصة للبعض منهم للحصول على الراحة والتقاط الأنفاس، وفي نفس الوقت يسعي لتجهيز البعض الآخر حتى يكون الجميع على نفس القدر من الجاهزية.

وأشار لاسارتي إلي أنه يثق بشدة في لاعبي الأهلي وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام صن داونز لقطع خطوة مهمة في مشوار البطولة الإفريقية وانتزاع بطاقة التأهل إلي نصف نهائي البطولة.

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ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز الجنوب الإفريقي في الساعة الثالثة عصرًا ضمن ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

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