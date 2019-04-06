رياضة | أمير مرتضى: نلعب للفوز رغم قوة حسنية أغادير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى: نلعب للفوز رغم قوة حسنية أغادير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن الأمور تسير على خير مايرام في بعثة الفريق بالمغرب استعدادًا لمباراة حسنية أغادير في ذهاب الدور ربع النهائي بالبطولة الكونفدرالية.

وقال أمير مرتضى إن المباراة مهمة أمام فريق قوي لكن الزمالك يلعب أي مباراة على ملعبه أو خارجه من أجل الفوز.

وأضاف المشرف العام على الكرة أن حسنية أغادير فريق جيد ويحتل وصافة الدوري المغربي وهو ما يؤكد قوة المباراة مشددا على ثقته في اللاعبين رغم الغيابات.

لاسارتي عن مباراة صن داونز: لاعبو الأهلي ليسوا آلات

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فريقه جاهز خوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وأضاف لاسارتي: "كل مباراة نخوضها ندرك خلالها جيدا حجم الضغوط التي نواجهها، حيث تختلف الضغوط باختلاف كل مباراة وظروفها، وأيضا الظروف التي يمر بها الفريق لكن لى لاعبينا القدرة على التعامل مع كل هذه الضغوط، رغم إنهم بشر وليسوا (آلات) في ظل الارتباطات المتواصلة والمباريات المضغوطة والتي يتخللها أحيانا السفر لخوضها".

وأوضح لاسارتي أنه يسعى لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من جميع اللاعبين لافتا إلى منحه الفرصة للبعض منهم للحصول على الراحة والتقاط الأنفاس، وفي نفس الوقت يسعي لتجهيز البعض الآخر حتى يكون الجميع على نفس القدر من الجاهزية.

وأشار لاسارتي إلي أنه يثق بشدة في لاعبي الأهلي وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام صن داونز لقطع خطوة مهمة في مشوار البطولة الإفريقية وانتزاع بطاقة التأهل إلي نصف نهائي البطولة.

7 مباريات لا تفوتك اليوم

تقام اليوم 7 مباريات ممتعة لعشاق الساحرة المستديرة تبدأ من الساعة الثالثة عصرًا حتى الحادية عشرة مساءً.

الساعة الثالثة عصرًا

ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز الجنوب الإفريقي في الساعة الثالثة عصرًا ضمن ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

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الساعة الرابعة والربع

ريال مدريد وإيبار في الجولة 31 من الدوري الإسباني

الساعة السادسة مساء

مباراة يوفنتوس وميلان في قمة مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي

الساعة السادسة والنصف

مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في قمة مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الساعة الثامنة مساء

مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الجولة 28 من الدوري المصري

الساعة التاسعة إلا ربع

برشلونة وأتلتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة 31 من الدوري الإسباني.