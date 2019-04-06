رياضة | محاضرة أخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاضرة أخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي يعقد محاضرة فنية بالفيديو أخيرة مع اللاعبين في الثانية عشرة ظهر اليوم السبت لمراجعة التعليمات الأخيرة وخطة اللعب الخاصة بمباراة صن داونز الجنوب إفريقي وإعلان تشكيل الفريق الرسمي الذي سيخوض المباراة .

ويلتقي الأهلي مع نظيره صن داونز في الثالثة من عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وحدد جهاز الأهلي الواحدة ظهر اليوم السبت موعدا للتحرك إلى استاد لوكاس موريبي الذي يحتضن مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها الثالثة عصر اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وشهد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة والذي عقد أمس الجمعة الاتفاق على وصول حافلة الأهلي إلى الملعب قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف الساعة، حيث يبعد الملعب عن مقر إقامة الفريق 30 دقيقة تقريبا.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الرئيسي أمس الجمعة على استاد لوكاس موريبي الذي يحتضن مواجهة الفريقين اليوم.

لاسارتي عن مباراة صن داونز: لاعبو الأهلي ليسوا آلات

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فريقه جاهز خوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وأضاف لاسارتي: "كل مباراة نخوضها ندرك خلالها جيدا حجم الضغوط التي نواجهها، حيث تختلف الضغوط باختلاف كل مباراة وظروفها، وأيضا الظروف التي يمر بها الفريق لكن لى لاعبينا القدرة على التعامل مع كل هذه الضغوط، رغم إنهم بشر وليسوا (آلات) في ظل الارتباطات المتواصلة والمباريات المضغوطة والتي يتخللها أحيانا السفر لخوضها".

وأوضح لاسارتي أنه يسعى لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من جميع اللاعبين لافتا إلى منحه الفرصة للبعض منهم للحصول على الراحة والتقاط الأنفاس، وفي نفس الوقت يسعي لتجهيز البعض الآخر حتى يكون الجميع على نفس القدر من الجاهزية.

وأشار لاسارتي إلي أنه يثق بشدة في لاعبي الأهلي وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام صن داونز لقطع خطوة مهمة في مشوار البطولة الإفريقية وانتزاع بطاقة التأهل إلي نصف نهائي البطولة.

7 مباريات لا تفوتك اليوم

تقام اليوم 7 مباريات ممتعة لعشاق الساحرة المستديرة تبدأ من الساعة الثالثة عصرًا حتى الحادية عشرة مساءً.

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الساعة الثالثة عصرًا

ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز الجنوب الإفريقي في الساعة الثالثة عصرًا ضمن ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

الساعة الرابعة والربع

ريال مدريد وإيبار في الجولة 31 من الدوري الإسباني

الساعة السادسة مساء

مباراة يوفنتوس وميلان في قمة مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي

الساعة السادسة والنصف

مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في قمة مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الساعة الثامنة مساء

مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الجولة 28 من الدوري المصري

الساعة التاسعة إلا ربع

برشلونة وأتلتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة 31 من الدوري الإسباني.