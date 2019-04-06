رياضة | سعد سمير: كلنا على قلب رجل واحد أمام صن داونز.. ولكن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعد سمير: كلنا على قلب رجل واحد أمام صن داونز.. ولكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالدور الكبير الذي يقوم به مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق في تجهيز اللاعبين في جميع المباريات مؤكدًا إجادته التامة في التعامل مع الجانب النفسي والمعنوي للاعبين عند تجهيزهم للمباريات.

وقال سعد سمير: "لاسارتي يعمل دائما على العنصر النفسي في عملية تحضير للاعبين قبل المواجهات المحلية والإفريقية".

وأشار إلى أن لاسارتي له دور كبير في الروح المعنوية المرتفعة التي يظهر بها لاعبو الفريق، مؤكدًا أن هذا الأمر يتم التركيز عليه بشدة من قبل المدير الفني في المحاضرات الفنية التي تسبق المباريات.

وأوضح أن أفضل ما يميز لاعبي الأهلي هو حرص الجميع علي تحقيق الانتصارات، فالجميع على قلب رجل واحد بغض النظر عن التواجد من عدمه في التشكيلة الأساسية، مؤكدًا أنه لا يوجد فرق بين لاعب يشارك بشكل أساسي وآخر احتياطي، حيث يسعى الجميع نحو هدف واحد وهو تحقيق الانتصارات والمنافسة على حصد البطولات.

وأضاف مدافع الأهلي: "نتائج الأهلي غير الموفقة خارج البلاد في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية أمر لا يقلقنا على الإطلاق قبل مواجهة اليوم أمام صن داونز الجنوب إفريقي خاصة وأن الأمور تبدو مختلفة تماما".

وواصل مدافع الأهلي: "المنافسات في دور المجموعات تحتاج إلي تجميع أكبر عدد من النقاط؛ من أجل حجز بطاقة التأهل إلي ربع النهائي، فضلا عن تعرض الفريق لحالة من عدم التوفيق في مباراتي سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي خارج مصر تسببت في الخسارة رغم ان الأهلي أهدر فرصا بالجملة في هاتين المباراتين؛ نتيجة لسوء التوفيق في الوقت الذي ساند الحظ المنافسين في الفرص التي لاحت لهما.

وتابع سعد سمير: "الوضع يبقي مختلف تماما في منافسات ربع النهائي وما يعقبها، خاصة أنك تكون أمام مباراتين فقط تحتاج إلى التغلب فيها على منافسك لحجز تذكرة التأهل إلى الدور التالي".

يذكر أن الأهلي يلتقي صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

مدرب الأهلي: نعرف ضعف وقوة صن داونز وهذه أزمتنا في جنوب إفريقيا

اعترف محمد يوسف المدرب العام لنادي الأهلي بصعوبة مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي التي تقام في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وأضاف يوسف: "نحترم فريق صن داونز ونتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق وتسهل من مهمته قبل لقاء العودة في مصر يوم 13 أبريل الحالي".

وأوضح أن الجهاز الفني بعد تخطي دور المجموعات بدأ في التعامل مع مباريات الأدوار التالية بتقسيمها إلى شوطين الأول ذهابا والثاني إيابا، ومن ثم فإن الأهلي سيكون على موعد مع صن داونز في منافسة تستمر 180 دقيقة على شوطين الأول في بريتوريا بجنوب إفريقيا والثاني في مصر، وبالتالي نسعى لتحقيق أفضل نتيجة إيجابية اليوم على ملعب المنافس قبل لقاء العودة على ملعبنا ووسط جماهيرنا.

وأشار يوسف إلى أن الجهاز الفني درس فريق صن داونز بشكل جيد، وتم رصد نقاط القوة والضعف في صفوفه ونقل كل كبيرة وصغيرة إلى اللاعبين من خلال المحاضرات النظرية والفنية بالفيديو والتي أقيمت خلال الأيام الماضية، وهناك ثقة شديدة في خبرات لاعبي الأهلي وروحهم القتالية لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم قبل لقاء العودة.

وأضاف المدرب العام أن الأهلي يحترم جميع المنافسين ويتعامل مع كل المباريات بهدف واحد هو تحقيق الفوز، ويسعى جاهدا لبلوغ أهدافه بشكل تدريجي مع تقسيم المواجهات إلى عدة مراحل، وفي كل مرحلة يختار الجهاز الفني الطريقة الأمثل للتعامل معها لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأتم يوسف: "الجميع يدرك ضغط المباريات المتتالية التي نخوضها خلال الفترة الماضية؛ سواء محليا أو إفريقيا ولكن في النهاية هذا هو قدر الأهلي والفرق الكبيرة قادرة على تجاوز كل الصعوبات؛ لحصد البطولات والبقاء دائما علي منصات التتويج".

لاسارتي عن مباراة صن داونز: لاعبو الأهلي ليسوا آلات

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فريقه جاهز خوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وأضاف لاسارتي: "كل مباراة نخوضها ندرك خلالها جيدا حجم الضغوط التي نواجهها، حيث تختلف الضغوط باختلاف كل مباراة وظروفها، وأيضا الظروف التي يمر بها الفريق لكن لى لاعبينا القدرة على التعامل مع كل هذه الضغوط، رغم إنهم بشر وليسوا (آلات) في ظل الارتباطات المتواصلة والمباريات المضغوطة والتي يتخللها أحيانا السفر لخوضها".

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وأوضح لاسارتي أنه يسعى لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من جميع اللاعبين لافتا إلى منحه الفرصة للبعض منهم للحصول على الراحة والتقاط الأنفاس، وفي نفس الوقت يسعي لتجهيز البعض الآخر حتى يكون الجميع على نفس القدر من الجاهزية.

وأشار لاسارتي إلي أنه يثق بشدة في لاعبي الأهلي وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام صن داونز لقطع خطوة مهمة في مشوار البطولة الإفريقية وانتزاع بطاقة التأهل إلي نصف نهائي البطولة.

7 مباريات لا تفوتك اليوم

تقام اليوم 7 مباريات ممتعة لعشاق الساحرة المستديرة تبدأ من الساعة الثالثة عصرًا حتى الحادية عشرة مساءً.

الساعة الثالثة عصرًا

ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز الجنوب الإفريقي في الساعة الثالثة عصرًا ضمن ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

الساعة الرابعة والربع

ريال مدريد وإيبار في الجولة 31 من الدوري الإسباني

الساعة السادسة مساء

مباراة يوفنتوس وميلان في قمة مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي

الساعة السادسة والنصف

مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في قمة مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الساعة الثامنة مساء

مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الجولة 28 من الدوري المصري

الساعة التاسعة إلا ربع

برشلونة وأتلتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة 31 من الدوري الإسباني.