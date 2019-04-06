رياضة | مدرب الأهلي: نعرف ضعف وقوة صن داونز وهذه أزمتنا في جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي: نعرف ضعف وقوة صن داونز وهذه أزمتنا في جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف محمد يوسف المدرب العام لنادي الأهلي بصعوبة مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي التي تقام في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وأضاف يوسف: "نحترم فريق صن داونز ونتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق وتسهل من مهمته قبل لقاء العودة في مصر يوم 13 أبريل الحالي".

وأوضح أن الجهاز الفني بعد تخطي دور المجموعات بدأ في التعامل مع مباريات الأدوار التالية بتقسيمها إلى شوطين الأول ذهابا والثاني إيابا، ومن ثم فإن الأهلي سيكون على موعد مع صن داونز في منافسة تستمر 180 دقيقة على شوطين الأول في بريتوريا بجنوب إفريقيا والثاني في مصر، وبالتالي نسعى لتحقيق أفضل نتيجة إيجابية اليوم على ملعب المنافس قبل لقاء العودة على ملعبنا ووسط جماهيرنا.

وأشار يوسف إلى أن الجهاز الفني درس فريق صن داونز بشكل جيد، وتم رصد نقاط القوة والضعف في صفوفه ونقل كل كبيرة وصغيرة إلى اللاعبين من خلال المحاضرات النظرية والفنية بالفيديو والتي أقيمت خلال الأيام الماضية، وهناك ثقة شديدة في خبرات لاعبي الأهلي وروحهم القتالية لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم قبل لقاء العودة.

وأضاف المدرب العام أن الأهلي يحترم جميع المنافسين ويتعامل مع كل المباريات بهدف واحد هو تحقيق الفوز، ويسعى جاهدا لبلوغ أهدافه بشكل تدريجي مع تقسيم المواجهات إلى عدة مراحل، وفي كل مرحلة يختار الجهاز الفني الطريقة الأمثل للتعامل معها لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأتم يوسف: "الجميع يدرك ضغط المباريات المتتالية التي نخوضها خلال الفترة الماضية؛ سواء محليا أو إفريقيا ولكن في النهاية هذا هو قدر الأهلي والفرق الكبيرة قادرة على تجاوز كل الصعوبات؛ لحصد البطولات والبقاء دائما علي منصات التتويج".

لاسارتي عن مباراة صن داونز: لاعبو الأهلي ليسوا آلات

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فريقه جاهز خوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وأضاف لاسارتي: "كل مباراة نخوضها ندرك خلالها جيدا حجم الضغوط التي نواجهها، حيث تختلف الضغوط باختلاف كل مباراة وظروفها، وأيضا الظروف التي يمر بها الفريق لكن لى لاعبينا القدرة على التعامل مع كل هذه الضغوط، رغم إنهم بشر وليسوا (آلات) في ظل الارتباطات المتواصلة والمباريات المضغوطة والتي يتخللها أحيانا السفر لخوضها".

وأوضح لاسارتي أنه يسعى لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من جميع اللاعبين لافتا إلى منحه الفرصة للبعض منهم للحصول على الراحة والتقاط الأنفاس، وفي نفس الوقت يسعي لتجهيز البعض الآخر حتى يكون الجميع على نفس القدر من الجاهزية.

وأشار لاسارتي إلي أنه يثق بشدة في لاعبي الأهلي وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام صن داونز لقطع خطوة مهمة في مشوار البطولة الإفريقية وانتزاع بطاقة التأهل إلي نصف نهائي البطولة.

7 مباريات لا تفوتك اليوم

تقام اليوم 7 مباريات ممتعة لعشاق الساحرة المستديرة تبدأ من الساعة الثالثة عصرًا حتى الحادية عشرة مساءً.

الساعة الثالثة عصرًا

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ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز الجنوب الإفريقي في الساعة الثالثة عصرًا ضمن ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

الساعة الرابعة والربع

ريال مدريد وإيبار في الجولة 31 من الدوري الإسباني

الساعة السادسة مساء

مباراة يوفنتوس وميلان في قمة مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي

الساعة السادسة والنصف

مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في قمة مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الساعة الثامنة مساء

مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الجولة 28 من الدوري المصري

الساعة التاسعة إلا ربع

برشلونة وأتلتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة 31 من الدوري الإسباني.