رياضة | بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرا، على استاد " لوفتوس فيرسفيلد" ضمن مباريات الذهاب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسيتم نقل مباراة الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق محمد الكواليني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز

قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

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تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي