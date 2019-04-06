رياضة | الكرواتي ماريو زيبتس حكما لمباراة بيراميدز والإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرواتي ماريو زيبتس حكما لمباراة بيراميدز والإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم (السبت)، ضمن الأسبوع الـ 28 من الدوري المصري.
الانتاج الحربي × طلائع الجيش : محمد الصباحي ويعاونه يوسف البساطي وأحمد رشدي، وسيد فرج حكما رابعا، وكل من وليد عبد العزيز ومحمد سلامة حكما خامسا.
وادي دجلة × المقاولون العرب : أحمد الغندور ويعاونه أحمد الفار ومحمد صلاح عبد الفتاح، وعمرو عبد العاطي حكما رابعا، وكل من مبروك نبيل وعجيز الشرباصي حكما خامسا.
الجونة × النجوم : محمد الحنفي ويعاونه أحمد ساهر ومصطفى عطية، ومحمد محمود عبد الله حكما رابعا، وكل من محمد حسن ومحمد عمارة حكما خامسا.
بيراميدز × الإسماعيلي : طاقم من كرواتيا بقيادة ماريو زيبتس ويعاونه ماريون توماس وكرونو شاريتش، وتيخومير بين حكما رابعا.
7 مباريات لا تفوتك اليوم
تقام اليوم 7 مباريات ممتعة لعشاق الساحرة المستديرة تبدأ من الساعة الثالثة عصرًا حتى الحادية عشرة مساءً.
الساعة الثالثة عصرًا
ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز الجنوب الإفريقي في الساعة الثالثة عصرًا ضمن ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.
الساعة الرابعة والربع
ريال مدريد وإيبار في الجولة 31 من الدوري الإسباني
الساعة السادسة مساء
مباراة يوفنتوس وميلان في قمة مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي
الساعة السادسة والنصف
مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في قمة مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني
مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
الساعة الثامنة مساء
مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الجولة 28 من الدوري المصري
الساعة التاسعة إلا ربع
برشلونة وأتلتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة 31 من الدوري الإسباني.