رياضة | حضن إجباري لمحمد صلاح يتسبب في موقف طريف (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حضن إجباري لمحمد صلاح يتسبب في موقف طريف (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب محمد صلاح نجم ليفربول، في لقطة طريفة خلال مباراة فريقه أمام ساوثهامبتون والتي انتهت بفوزه 3-1 ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتداول بعض المشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة طريفة لصلاح خلال احتفاله بهدفه رقم 18 في الدوري الإنجليزي عندما خلع قميصه، واتجه إلى مدرجات جماهير ليفربول للاحتفال وكان أندي روبرتسون وجوردان هندرسون يجريان باندفاع صوب صلاح لمعانقته، ولكن محمد صلاح سحب جسده بشكل سريع ليتحول الوضع إلى معانقة بين اللاعبين الآخرين.

ريال مدريد ينهي صفقة أحلامه

اقترب إيدين هازارد نجم نادي تشيلسي الإنجليزي من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن هازارد وافق على مغادرة تشيلسي والانتقال إلى ريال مدريد مشيرة إلى أن الإعلان عن الصفقة سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

إيسكو يحسم مستقبله مع ريال مدريد

حسم إيسكو نجم ريال مدريد الإسباني مستقبله مع الملكي بعد عودة زين الدين زيدان لتدريب الفريق رغم تفكيره في الرحيل قبل قدومه.

وذكرة صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إيسكو قرر بشكل نهائي البقاء مع ريال مدريد بعد أن كان يفكر في الرحيل حال استمر سانتياجو سولاري مدرباً للفريق لأنه كان حبيساً لدكة البدلاء.

واستعاد إيسكو الهدوء والثقة منذ لحظة عودة زين الدين زيدان، فقد عاد للتشكيلة الأساسية مجدداً وشارك في آخر 3 مباريات سواء كأساسي أو بديل في الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل هدفين.

ريال مدريد: مدافعنا بـ429 مليون إسترليني

رفض نادى ريال مدريد الإسبانى التفريط فى خدمات مدافعه الفرنسي رافائيل فاران خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الكروي.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية"، فإن ريال مدريد سيطلب من الأندية الراغبة فى التعاقد مع فاران دفع قيمة الشرط الجزائى فى عقد اللاعب والمقدره بـ429 مليون إسترليني، وهو ما سيجعل من المستحيل الحصول على خدماته.

وتتنافس عمالقة أندية أوروبا للحصول على خدمات المدافع الفرنسي صاحب الـ25 عاما، أمثال يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألمانى وباريس سان جيرمان الفرنسي.

مالكوم يقلب الطاولة في برشلونة

خالف البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا لاعب نادي برشلونة الإسباني التوقعات فيما يتعلق بوضعه داخل قلعة الكامب نو.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنه قبل شهر من الآن، لم يكن أحد يتوقع أن يصبح مالكوم أساسيًا في كتيبة المدرب إرنستو فالفيردي.

وأوضحت الأحاديث في ذلك الوقت كانت تتجه نحو حاجة مالكوم للمزيد من الثقة والعمل لإثبات قدراته للمدير الفني لبرشلونة.

وأضافت أن مالكوم ثبت أقدامه مع برشلونة، وخاص أمس الثلاثاء أول مباراة له مع البلوجرانا في الليجا لمدة 90 دقيقة، بعدما كان خارج حسابات فالفيردي في الفترة الماضية.

وأكدت الصحيفة أن الجناح البرازيلي سيلعب دورًا مهمًا في تشكيلة البارسا خلال الفترة الحاسمة من الموسم، سواء على مستوى الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

وأشادت الصحيفة بأداء وتدخلات مالكوم في مباراة فياريال التي انتهت بتعادل الفريقين 4-4، وشهدت إحراز اللاعب البرازيلي لهدف وصناعة آخر.

Advertisements

ميسي يطارد كريستيانو رونالدو

عادل ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني إلى رقم كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي في قائمة هدافي الدوري الأوروبية الكبرى على مر التاريخ.

وأنقذ ليونيل ميسي برشلونة من فخ فياريال، بالتعادل بنتيجة (4/4)، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري الإسباني، حيث أحرز الأرجنتيني الهدف الثالث لصالح فريقه.

وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات، أن ميسي وصل إلى 414 هدفاً في الدوري الإسباني، ليتعادل بذلك مع كريستيانو رونالدو الذي يملك نفس العدد من الأهداف لكن في 3 دوريات مختلفة (الإنجليزي والإسباني والإيطالي).

وبات ميسي ورونالدو على رأس قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى عبر التاريخ، مع العلم أنهما أصبحا أول لاعبيْن يقتحمان حاجز الـ400 هدفًا إذ لم يسبقهما لهذا الإنجاز أي لاعب آخر.

يذكر أن برشلونة رفع رصيده للنقطة 70 معززاً بذلك صدارته للدوري الإسباني بفارق ثماني نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، مع الإشارة إلى أن الفريقين سيتواجهان يوم السبت المقبل.

زيدان ينفض الغبار عن صانع ألعاب ريال مدريد

استفاد نجوم نادي ريال مدريد الإسباني من عودة زين الدين زيدان لتدريب الفريق خاصة المجمدين على دكة البدلاء في عهد سانتياجو سولاري.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه رغم عدم فتح باب الانتقالات الصيفية حتى الآن، إلا أن ريال مدريد حصل على أول توقيع في الموسم الحالي عقب قدوم زيدان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأداء المميز الذي قدمه إيسكو خلال أول مباراتين بولاية زيدان الثانية ضد سيلتا فيجو وهويسكا، جعله يظهر وكأنه صفقة جديدة للميرنجي.

ونجح اللاعب الإسباني في تسجيل هدفين، رغم أنه مر بموسم صعب على مقاعد بدلاء ريال مدريد إثر تعرضه للتهميش من قبل الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدرب السابق، سواء بسبب الإصابة أو بقرار فني.

وأوضحت أن عددًا محدودًا من الجماهير فقط من توقع رؤية هذه النسخة المميزة من إيسكو بالموسم الحالي، ولكن عودة زيدان أزالت الغبار عن موهبته، وجعلته يظهر وكأنه شخص جديد في صفوف الميرنجي.

ليونيل ميسي الأعلى أجرا في العالم (اعرف دخله السنوي والشهري)

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني التفوق على كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإطالي في حجم الدخل السنوي لكل لاعب.

وذكرت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن ميسي يتصدر قائمة اللاعبين الأعلى دخلًا في العالم بواقع 130 مليون يورو سنويًا.

ويتجاوز الدخل الشهري لميسي 10 ملايين يورو، وذلك من خلال الراتب الذي يحصل على برشلونة من برشلونة، بالإضافة إلى المكافآت وعقود الرعاية.

ويحتل كريستيانو رونالدو المركز الثاني بدخل سنوي يصل إلى 113 مليون يورو، حيث إن النجم البرتغالي رفع قيمة راتبه السنوي 10 ملايين يورو، بعد الانتقال إلى يوفنتوس في الموسم الحالي.

وحصل البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، على المركز الثالث بـ91.5 مليون يورو سنويا، وذلك رغم أنه ما يزال 27 عامًا ولكنه اقترب من حاجز الـ100 مليون، كما يواصل منحنى دخله في الارتفاع.

وأشارت الصحيفة إلى الفارق الكبير في الدخل السنوي بين نيمار والفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع بـ44 مليون يورو، موضحة أنه حصل على راتب أعلى بعد أن قرر هذا الموسم عدم الانتقال إلى برشلونة.

أما الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد، فجاء في المركز الخامس بدخل سنوي يبلغ 40.2 مليون يورو.