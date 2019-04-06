رياضة | التشكيل المتوقع لقمة برشلونة وأتلتيكو مدريد

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يلتقي فريق برشلونة مع نظيره أتلتيكو مدريد، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء، على استاد "كامب نو" ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الإسباني.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام أتلتيكو مدريد:-

حراسة المرمي: تير شتيجن

خط الدفاع: ألبا، بيكيه، لينجليت، سيميدو

خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، سيرجي روبيرتو

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خط الهجوم: ميسي، سواريز، كوتينيو

فيما جاءت تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: أوبلاك

خط الدفاع: أرياس، خيمينيز، جودين، لويس

خط الوسط: توماس، روديغو، ساؤول، كوكي

خط الهجوم: كوستا، جريزمان