رياضة | كيربر تصطدم بأزارينكا في نصف نهائي مونتيري للتنس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيربر تصطدم بأزارينكا في نصف نهائي مونتيري للتنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصطدم الألمانية أنجليك كيربر بالبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، والإسبانية جاربيني موجوروزا حاملة اللقب، بالسلوفاكية ماجدالينا ريباريكوفا، في نصف نهائي بطولة مونتيري المفتوحة للتنس بالمكسيك.

وفازت كيربر المصنفة الخامسة عالميا، والمرشحة الأولى للقب، في ربع النهائي على البلجيكية كريستين فليبكينز، المرشحة السادسة للقب، بنتيجة 6-2 و6-4، لتضرب موعدا مع أزارينكا المرشحة الخامسة.

وانتصرت أزارينكا، المصنفة الـ67 عالميا، بدورها على الروسية أناستازيا بافليوتشينكوفا، المرشحة الثالثة للقب، بواقع 6-0 و6-4.

أما موجوروزا، المصنفة الـ19 عالميا، والمرشحة الثانية، فواصلت حملة الدفاع عن لقبها بالفوز على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، المرشحة السابعة، بنتيجة 6-1 و7-6 (7-5).



وتلتقي موجوروزا في نصف النهائي بريباريكوفا، المرشحة الثامنة للقب والمصنفة الـ71 عالميا، والتي فازت بدورها على الأمريكية ساشيا فيكيري، بنتيجة 6-4 و6-4.

وقالت الإسبانية عقب الفوز "أنا في وضع جيد يسمح لي بالحفاظ على اللقب.. ينتابني شعور رائع وضغط في نفس الوقت، لكن المهم أنني في نصف النهائي".

