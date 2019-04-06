رياضة | الأهلي لا يفوز ولا يخسر من صن داونز في جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي لا يفوز ولا يخسر من صن داونز في جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا على فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة.

ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها الأهلي بصن داونز، بعدما التقى الفريقان في العديد من المواجهات على مدار تاريخ الفريقين في البطولة الإفريقية.

ونرصد في السطور التالية أبرز أرقام مواجهات الفريقين: – الأهلي سبق أن التقى بفريق صن داونز في 4 مواجهات ومباراة السبت تحمل رقم 5 وتأتي مواجهات الفريقين كلها في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا وتعادل الأحمر في المباراتين اللتين لعبهما في جنوب إفريقيا. – الفوز كان حليف النادي الأهلي في مواجهتين، فيما اكتفى بالتعادل في مواجهتين، ولم يذق صن داونز طعم الفوز على الأهلي على الإطلاق. – لا وجود لنتيجة التعادل السلبي في مواجهات الأهلي وصن داونز بعدما سيطر التعادل الإيجابي على مواجهتين بنتيجة 1-1، و2-2 على الترتيب. – حافظ الأهلي على نظافة شباكه أمام صن داونز في مواجهتين من أصل 4 مواجهات فيما فشل صن داونز في الخروج بشباك نظيفة أمام الأهلي في كافة المواجهات. – خط هجوم الأهلي نجح في زيارة شباك صن داونز في 8 مناسبات بمعدل هدفين في المباراة الواحدة. فيما استقبلت شباكه 3 أهداف فقط. Advertisements وجاءت مواجهات الأهلي وصن داونز تفصيلا على النحو التالي: – خالد بيبو مهاجم الأهلي الأسبق هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين. بعدما نجح في زيارة شباك صن داونز في 3 مناسبات في مباراة واحدة “هاتريك”. بينما كان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة الحالي بالأهلي، صاحب أول أهداف الأهلي في شباك صن داونز، وكان محمد أبو تريكة، نجم الأهلي الأسبق، صاحب آخر الأهداف الحمراء في شباك صن داونز. – المباراة الأولى بين الفريقين، كانت في ذهاب دور نهائي دوري الأبطال — نسخة 2001. وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1. وكان سيد عبد الحفيظ، صاحب هدف التعادل للأهلي وفي مباراة الإياب بالقاهرة، فاز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، سجلها خالد بيبو. – التقى الفريقان مجددًا في نسخة 2007، وتحديدًا في الدور الثمن النهائي، حيث أقيمت مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، وانتهت بنتيجة التعادل 2-2، سجل للأهلي كلٌ من؛ محمد بركات، وأمادو فلافيو وفي مباراة الإياب، فاز الأهلي بنتيجة 2-صفر؛ عن طريق شادي محمد، ومحمد أبو تريكة. يذكر أن الأهلي التقى بفرق جنوب إفريقيا في 19 مباراة في مختلف المسابقات الإفريقية.. الفوز كان حليف الأهلي في 8 مباريات، وسيطر التعادل على نتيجة 6 مباريات، فيما خسر الأهلي 5 مباريات. وكان أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلي وفرق جنوب إفريقيا، عندما فاز الأهلي بنتيجة 4-1 على حساب كايزر تشيفز في السوبر الإفريقية، عام 2002. على مدار مواجهات الأهلي وفرق جنوب إفريقيا، نجح لاعبو الأهلي في هز شباك فرق جنوب إفريقيا 26 مرة، بينما استقبلت شباكه 16 هدفًا. ويعد خالد بيبو، مهاجم الأهلي الأسبق، الهداف التاريخي للأهلي في مواجهات فرق جنوب إفريقيا برصيد 4 أهداف.

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