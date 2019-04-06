رياضة | محمد صلاح خارج قائمة أفضل 15 لاعبا مؤثرا في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح خارج قائمة أفضل 15 لاعبا مؤثرا في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت صحيفة ماركا الإسبانية تصويتًا عبر موقعها الإلكتروني ليختار زوارها الجمهور أفضل 25 لاعبًا في العالم صنعوا الفارق مع أنديتهم في الوقت الحالي.

وجاء في المرتبه الأولي الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة بـ 71 الف صوت، بينما حل الدولي الفرنسي كليان مبابي نجم هجوم فريق باريس سان جيرمان في المركز الثاني بـ37 الف صوت، ليأتي خلفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي بـ36 الف صوت.

وجاء الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول ضمن هؤلاء الكوكبة حيث ظهر في المركز الـ17 عشر من التصويت بـ11الف صوت.

لتصبح قائمة التصويت كما يلي:

1- ميسي قائد برشلونة:71 الف

2- كيليان مبابي مهاجم باريس: 37 الف

3- كريستانو رونالدو لاعب يوفنتوس: 36 الف

4- تير شتيجن حارس برشلونة: 34 الف

5- جيرارد بيكيه مداف برشلونة: 36 الف

6- سواريز لاعب برشلونة: 35 الف

7- أوبلاك حارس مرمي أتلتيكو مدريد: 26 الف

8- إيدين هازارد لاعب تشيلسي: 25 ألف

9- سيرجو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة: 24 ألف

10- سيرجو راموس مدافع وقائد ريال مدريد: 23 الف

11- نيجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي: 18 الف

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12- دي بروين لاعب مانشستر سيتي: 17 الف

13- لوكا مودريتش نجم ريال مدريد: 16 الف

14- نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان: 15 الف

15- دي يونج لاعب أياكس: 14 الف

16- هاري كين لاعب توتنهام: 14 الف

17- محمد صلاح مهاجم ليفربول: 11 الف

18- جريزمان لاعب أتليتكو مدريد: 9 الاف

19- كريم بنزيما لاعب ريال مديد: 8 الاف

20- فان دايك مدافع ليفربول: 7 الاف

21- ساديو ماني لاعب ليفربوا: 6 الاف

22- سيرجو اجويرو مهاجم مانشستر سيتي: 5 الاف

23- بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد: 4 الاف

24- إيركسون وسط توتنهام: 3 الاف

25- رحيم ستيرلينج مهاجم مانشستر سيتي: 2 الاف