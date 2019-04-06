اونلاين | beIN SPORTS برشلونة ضد أتلتيكو مدريد| بث مباشر Barcelona | موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

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beIN SPORTS برشلونة ضد أتلتيكو مدريد| بث مباشر Barcelona | موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

live كورة ستار بث مباشر لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، يوم السبت 6 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة ال31 من بطولة الدوري الإسباني.

beIN SPORTS برشلونة ضد أتلتيكو مدريد| بث مباشر Barcelona | موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم كورة ستار، يلا شوت، ماي كورة، كورة جول،ومن أجل متابعة ماتش برشلونة اليوم،مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم السبت 6-4-2019، وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء بين نادي برشلونة اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة بين سبورت 3 HD.

beIN SPORTS برشلونة ضد أتلتيكو مدريد| بث مباشر Barcelona | موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

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beIN SPORTS برشلونة ضد أتلتيكو مدريد| بث مباشر Barcelona | موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

بث مباشر برشلونة وأتلتيكو مدريد| كورة ستار برشلونة وأتلتيكو مدريد

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beIN SPORTS برشلونة ضد أتلتيكو مدريد| بث مباشر Barcelona | موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

beIN SPORTS برشلونة ضد أتلتيكو مدريد| بث مباشر Barcelona | موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

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beIN SPORTS برشلونة ضد أتلتيكو مدريد| بث مباشر Barcelona | موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد