اونلاين | yalla shoot ريال مدريد وإيبار في الدوري الإسباني

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yalla shoot ريال مدريد وإيبار في الدوري الإسباني

live كورة ستار بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد إيبار، يوم السبت 6 أبريل في الساعة 4:15 مساء، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة ال31 من بطولة الدوري الإسباني.

yalla shoot ريال مدريد وإيبار في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إيبار اليوم كورة ستار، يلا شوت، ماي كورة، كورة جول،ومن أجل متابعة ماتش ريال مدريد اليوم،مشاهدة مباراة ريال مدريد وإيبار اليوم السبت 6-4-2019، وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء بين نادي ريال مدريد، ضد فريق إيبار في الدوري الإسباني عبر قناة بين سبورت 3 HD.

yalla shoot ريال مدريد وإيبار في الدوري الإسباني

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yalla shoot ريال مدريد وإيبار في الدوري الإسباني

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 57 نقطة، بينما يحل فريق إيبار في المركز العاشر برصيد 39 نقطة.

yalla shoot ريال مدريد وإيبار في الدوري الإسباني Advertisements

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد إيبار بث مباشر لايف

yalla shoot ريال مدريد وإيبار في الدوري الإسباني

قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

yalla shoot ريال مدريد وإيبار في الدوري الإسباني

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