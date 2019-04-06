انت الان تتابع الأهلي يتحدى صن داونز بدوري أبطال إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

الأهلي Advertisements

يحتضن استاد لوكاس موريبي بجنوب إفريقيا، المواجهة النارية بين الأهلي ومنافسه صن داونز الجنوب إفريقي، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت، ضمن ذهاب مباريات دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، التي سيقودها السنغالي ماجيتي نداي، ويعاونه ألفيس جاي من الكاميرون، وسيدو تياما من بوركينا فاسو. ويدخل الأهلي هذه المباراة بمعنويات مرتفعة خاصة بعد فوزه في المسابقة المحلية على الاتحاد السكندري، قبل السفر لجنوب إفريقيا، حيث يتطلع المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة اليوم، تُسهل من مهمة الفريق في لقاء العودة المقرر له السبت المقبل بمصر.

وعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي عدة جلسات فنية وتحفيزية للاعبين، وطالبهم بعدم التسرع في المباراة، وأنه لا يريد الخسارة بأي شكل من الأشكال، مؤكدا المهام الدفاعية، حيث أشار الأوروجوياني خلال حديثه مع اللاعبين إلى أن الناحية الدفاعية ستكون العنصر الأساسي في المباراة، والتي من الوارد أن تكون سببا