كيف تغنى نجوم الكرة بكوماندوز الزمالك؟

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وصل الزمالك بقيادة نجمه أحمد الأحمر إلى النجمة الإفريقية السادسة ليقف رصيد الفريق الأحمر عند لقب وحيد والذي حققه عام 2017 على حساب الفريق الأبيض

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، بعثة فريق الزمالك لكرة اليد، قادمة من المغرب، حيث نجح الفريق فى الحصول على كأس السوبر الإفريقية، بعد فوزه على الأهلى بنتيجة 38 - 35، خلال المباراة التى جمعتهما بمدينة وجدة المغربية، والمؤهلة لبطولة السوبر جلوب المقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية، واحتشد المئات من جمهور الوايت نايتس ممن توافدوا على مبنى الركاب رقم 2 منذ فجر السبت، لاستقبال الفريق بعد تتويجه باللقب، مرددين هتافات مشجعة للاعبين، وينتظر الفريق من مجلس الإدارة، صرف مكافأة التربع على عرش إفريقيا قبل مواصلة مشوار الحصول على لقب دوري المحترفين.

وحرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تهنئة نادي الزمالك، عقب تتويج فريق كرة اليد، وأشاد أشرف صبحي، بأداء لاعبي الزمالك والأهلى، عقب ظهورهما بشكل فني كبير خلال المباراة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على تطور كرة اليد المصرية. البداية مع خالد الغندور قائد فريق كرة القدم السابق بالزمالك، الذي قال

وحرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تهنئة نادي الزمالك، عقب تتويج فريق كرة اليد، وأشاد أشرف صبحي، بأداء لاعبي الزمالك والأهلى، عقب ظهورهما بشكل فني كبير خلال المباراة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على تطور كرة اليد المصرية.

البداية مع خالد الغندور قائد فريق كرة القدم السابق بالزمالك، الذي قال عبر صفحته على تويتر: "لا جديد الزمالك بطلًا لكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد، بعد فوز معتاد، ودائم على الأهلى بالنهائي 38-35، ليتأهل للمشاركة بكأس العالم للأندية بالسعودية، مبروك للزملكاوية".

وكان ثاني الأسماء هو محمود عبد المنعم كهربا، جناح الزمالك، الذي كتب عبر تويتر: "‏ألف مبروك لملوك الصالات السوبر الإفريقى لليد. مبروك ‎للزمالك، مبروك الوصول لكأس العالم للأندية"، كما غرد صانع ألعاب فريق الكرة، أيمن حفني قائلًا: "ألف مبروك لملوك الصالات، ومبروك الوصول لكأس العالم للأندية".

من جانبه قال رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق: "‏الله أكبر، رجالة، وأبطال، غصب عن أى حد ملوك الصالات"، بينما كتب محمد عبد الشافي نجم الزمالك السابق، ولاعب أهلي جدة السعودي حاليا: "لا جديد يذكر، ولا قديم يعاد، كوماندوز يد الزمالك بطلًا للسوبر الإفريقي على حساب الأهلي للمرة الثانية على التوالي، والسادسة في تاريخه. السعودية هاتنور بيكوا، يا أبطال شرفتونا".

ونشر أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، والجونة الحالي صورة له وهو يسخر، ويضحك بعد المباراة، بينما نشر باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق، المعار لسموحة، صورة لتتويج الزمالك، في حين اكتفى نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا بالتهنئة، ووضع صورة الكأس ليرد عليه أحمد الأحمر نجم فريق اليد قائلًا: "الله يبارك فيك يا ساحر".



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السبكيوأعرب باسم السبكي، المدير الفني للفريق عن سعادته الغامرة بعد الفوز على الأهلي في كأس السوبر الإفريقي، وأكد أن التأهل لمونديال الأندية الذي سيقام بالسعودية هو تتويج كبير لمجهوداتهم في اللقاء، موجها الشكر لكل لاعبي الفريق الذين شاركوا أو الذين تم استبعادهم من القائمة، موضحًا أن الجميع كانوا على قلب رجل واحد في المواجهة وهو سر الفوز.

وأشار المدير الفنى لكوماندوز الزمالك إلى أن الجميع قدم المطلوب منه ولم يفقد الثقة في أي لحظة من المباراة وهو سر الانتصار الكبير، كما وجه السبكي الشكر لرئيس نادي الزمالك ومجلس الإدارة على الدعم المستمر وتوفير كل طلبات الفريق المادية والمعنوية، وأبزرها المحترفان التونسيان أسامة البوغانمي وإسكندر زايد، وهو ما أسهم في حسم اللقب الغالي.

الأحمروأشاد أحمد الأحمر قائد الفريق، بالروح القتالية التي كان عليها لاعبو الفريق في مواجهة الأهلي، وأضاف الأحمر أن جميع اللاعبين والجهاز الفنى لكوماندوز اليد لم يبخلوا بنقطة عرق حتى آخر اللقاء، مشيرا إلى أن الجميع كانت لديه ثقة المكسب وهو ما تربى عليه جميع لاعبي الفريق على مدار تاريخهم.

ووجه أسطورة يد الزمالك الشكر للثنائي التونسي أسامة البوغانمي وإسكندر زايد واللذان شاركا على سبيل الإعارة في المباراة، مؤكدًا أنهما كانا إضافة قوية للفريق وساهما بقوة في الانتصار وأصبحا جزءا من عائلة يد الزمالك.

فلفلمن جانبه أعرب محمود خليل فلفل حارس مرمى الفريق، عن سعادته بتحقيق حلمه بالتتويج الثاني بالسوبر الإفريقي والتأهل لكأس العالم للاندية، وأشار فلفل إلى أن كل لاعبي الفريق كانوا رجالا، والكل كان هدفه اللقب وحتى آخر لحظة لم يفقد الأمل في الانتصار وهو ما تحقق بخبرة وعزيمة لاعبي الفريق.

ووجه فلفل الشكر لمدربه حمادة الروبي على الحديث معه بشكل مستمر وقراءة المنافس بشكل مستمر وكذلك صديقه محمد علي حارس الفريق، مؤكدا أنه ليس المهم من يشارك ولكن الأهم هو تحقيق الانتصار، موضحا أنه ومحمد علي وهشام السبكي إخوة وهدفهم هو انتصار الزمالك.

وواصل: "تتويجنا بالسوبر الإفريقي في هذه النسخة له مكانة خاصة، في ظل صعوبة المباراة أمام الأهلي، التي كانت غاية في الندية بين الفريقين منذ أول دقيقة، حتى صافرة النهاية، والفريقان قدما مباراة على أعلى مستوى، وشرفنا كرة اليد المصرية، لكن خبرة لاعبي الزمالك، وإصرارهم، هما السبب في حفاظنا على لقب البطولة للعام الثاني على التوالي".

وأردف حارس عرين الزمالك: "أخيرًا تحقق حلمي بعد فوزنا بالسوبر، والمشاركة في مونديال العالم للأندية القادم، خاصة في ظل إقامتة بالمملكة العربية السعودية، وشاركت مع الزمالك العام الماضي في التتويج بالسوبر لأول مرة في تاريخي منذ قدومي إليه منتصف 2017 الماضي، لكننا لم نشارك في كأس العالم للأندية، بعد اعتذار مجلس الإدارة لإقامتها في قطر".

وأوضح فلفل: "فريق اليد بالزمالك لا يعرف سوى البطولات، فهو أفضل فريق بإفريقيا حاليا، وعلى مدار السنوات الأخيرة، وكان من الصعب التفريط في اللقب هذا العام، وهدفنا التالي هو التتويج بالدوري هذا الموسم، لتحقيق الثلاثية، بعدما حصدنا دوري أبطال إفريقيا مطلع الموسم الجاري".

وعن المناوشات التي حدثت بين لاعبي الفريقين عقب اللقاء، قال فلفل: "الأمر لم يستمر طويلًا، وكان عبارة عن شدة أعصاب، خاصة أن لاعبي الأهلي كانوا في حالة حزن شديد بعد خسارتهم اللقب للعام الثاني على التوالي أمامنا".

وتابع فلفل: "لكن سرعان ما تم احتواء الموقف، فجميع لاعبي الفريقين أصدقاء خارج الملعب، وفي منتخب مصر، وأشكر جماهير الزمالك على ثقتها بنا، وعلى مساندتها الدائمة، ونعدهم بالمزيد من البطولات في المرحلة القادمة".

هتلربينما أكد محمد رمضان هتلر لاعب الفريق، فخره بكونه أكثر لاعبي الفريق حصدا للقب السوبر الإفريقي مع زميله أحمد الأحمر بواقع 5 ألقاب، وأضاف هتلر أن المباراة كانت صعبة ولكن الزمالك كان الطرف الأفضل بعيدا عن الإيقافات المبالغ فيها التي تعرض لها اللاعبون في المباراة.

وأوضح هتلر أن التركيز في الوقت الحالي هو حصد اللقب الثالث في الموسم الحالي وهو الدوري، ليكون خير ختام لمجهود اللاعبين، مؤكدا أن الجميع وضع أمامه هدف إسعاد الجماهير البيضاء. واصطحب فريق الزمالك بقيادة باسم السبكى إلى المغرب كلا من اللاعبين: "محمد على ومحمود خليل، فلفل، وهشام السبكى وكريم أيمن ومحمد محسن وعلى هشام ويحيى الدرع ومصطفى دونجل ومحمد علاء السيد لوكا وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومصطفى السيد وأكرم يسرى وهشام شديد ومحمد رمضان هتلر فضلا عن ثنائى تونس الذى تم استعارتهما وهما أسامة البوغانمي وإسكندر زايد".

وصل الفريق الأبيض بالتتويج بهذا اللقب إلى النجمة الإفريقية السادسة ليقف رصيد الفريق الأحمر عند لقب وحيد والذي حققه عام 2017 على حساب الفريق الأبيض أيضا بينما حقق الزمالك لقب هذه البطولة 5 مرات قبل تحقيق النجمة السادسة، وذلك أعوام (2002، 2010، 2011، 2012، 2018).