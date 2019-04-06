مانشستر سيتي يستهدف نهائي كأس الاتحاد أمام برايتون

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يواصل مانشستر سيتي بحثه عن التتويج بالرباعية التاريخية هذا الموسم، حيث يواجه برايتون اليوم في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بحثا عن الوصول إلى المباراة النهائية

يحتضن ملعب ويمبلي، اليوم السبت، أولى مباريات نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2018- 2019، وذلك عندما يصطدم برايتون بحامل لقب الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، بينما يقام نصف النهائي الآخر غدا الأحد، على ملعب ويمبلي أيضا، عندما يواجه وولفر هامبتون نظيره واتفورد. ووصل مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا إلى هذا الدور بعد التغلب بصعوبة في ربع النهائي على سوانزي سيتي بنتيجة 3-2 بعدما كان متأخرًا بهدفين، بينما وصل برايتون إلى هذا الدور بقيادة مدربه كريس هيوتون بعد التغلب على ميلوول في ربع النهائي بركلات الترجيح.

المواجهات المباشرة حقق مانشستر سيتي الفوز في جميع المباريات الثلاث التي جمعته ببرايتون في البريميرليج بمجموع اللقاءات 7-1، وبشكل عام لم يخسر السيتي سوى مرة واحدة أمام برايتون في 11 مواجهة سابقة بين الفريقين منذ الخسارة أمام برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1983. وسبق أن أطاح برايتون بمانشستر سيتي



حقق مانشستر سيتي الفوز في جميع المباريات الثلاث التي جمعته ببرايتون في البريميرليج بمجموع اللقاءات 7-1، وبشكل عام لم يخسر السيتي سوى مرة واحدة أمام برايتون في 11 مواجهة سابقة بين الفريقين منذ الخسارة أمام برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1983. المواجهات المباشرةحقق مانشستر سيتي الفوز في جميع المباريات الثلاث التي جمعته ببرايتون في البريميرليج بمجموع اللقاءات 7-1، وبشكل عام لم يخسر السيتي سوى مرة واحدة أمام برايتون في 11 مواجهة سابقة بين الفريقين منذ الخسارة أمام برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1983. وسبق أن أطاح برايتون بمانشستر سيتي من كأس الرابطة الإنجليزية عام 2008 بركلات الترجيح. مانشستر سيتي

حقق مانشستر سيتي الفوز في 21 مباراة في آخر 22 مباراة خاضها في جميع المسابقات، منها الفوز بركلات الترجيح على حساب مانشستر سيتيحقق مانشستر سيتي الفوز في 21 مباراة في آخر 22 مباراة خاضها في جميع المسابقات، منها الفوز بركلات الترجيح على حساب تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في شهر فبراير الماضي. وتوج مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 5 مرات من قبل، وحقق السيتي الفوز في 10 مباريات من 13 وصولا سابقا له لنصف نهائي تلك المسابقة، من بينها 8 انتصارات في آخر 9 مباريات. وسجل رجال بيب جوارديولا 19 هدفًا في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، وآخر فريق تمكن من تسجيل 20 هدفًا في نسخة واحدة من كأس الاتحاد، كان تشيلسي في موسم 2011- 2012. وسجل مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم أهدافًا عبر 9 لاعبين مختلفين. Advertisements ونجح مانشستر سيتي في الفوز بآخر 6 مباريات، وصل فيها إلى ركلات الترجيح، من بينها الفوز على تشيلسي وليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم. برايتون

لم يسبق أن حقق برايتون أي انتصار على ملعب ويمبلي من قبل، حيث خسر الفريق هناك 3 مباريات متتالية منذ التعادل مع مانشستر يونايتد بنتيجة 2-2 في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1983. برايتونلم يسبق أن حقق برايتون أي انتصار على ملعب ويمبلي من قبل، حيث خسر الفريق هناك 3 مباريات متتالية منذ التعادل مع مانشستر يونايتد بنتيجة 2-2 في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1983. ووصل برايتون هذا الموسم إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثانية في تاريخه، وسبق أن وصل إلى ربع نهائي المسابقة الموسم الماضي. ومنذ صعود برايتون إلى البريميرليج، خسر الفريق كل المباريات الـ11 التي خاضها خارج ميدانه أمام الستة الكبار، ولم يسجل سوى هدفين في تلك المباريات واهتزت شباكه بـ24 هدفًا. ونجح برايتون في حسم آخر 3 مباريات وصل فيها إلى ركلات الترجيح، وبشكل عام فاز في 8 مباريات بركلات الترجيح من آخر 9 مواجهات وصل فيها إلى تلك المرحلة. المواجهات المباشرة

بيب جوارديولا: "عندما كنت صغيرًا، كنت أشاهد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أكثر من مشاهدتي مباريات البريميرليج، هذه بطولة رائعة من حيث التقاليد والجماهير والمدربين، لا أنكر رغبتي في الفوز بلقبها، سبق أن توج مانشستر سيتي بكأس البطولة 5 مرات من قبل، ونرغب في الفوز بلقب جديد، وسنحاول تحقيق ذلك". المواجهات المباشرة"عندما كنت صغيرًا، كنت أشاهد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أكثر من مشاهدتي مباريات البريميرليج، هذه بطولة رائعة من حيث التقاليد والجماهير والمدربين، لا أنكر رغبتي في الفوز بلقبها، سبق أن توج مانشستر سيتي بكأس البطولة 5 مرات من قبل، ونرغب في الفوز بلقب جديد، وسنحاول تحقيق ذلك". كريس هوتون: "من الحماقة القول إننا سنلعب أمامهم بندية، ولكننا سنحاول تقديم أفضل ما لدينا، فهم يملكون الكثير من الخيارات والاستراتيجيات لفتح اللقاء، وآخر شيء أرجو ألا نصل إليه هو أن نخرج مبكرًا من المباراة". الغيابات

أكد بيب جوارديولا تعافي مهاجمه سيرجيو أجويرو من إصابته العضلية الأخيرة، وأنه سيوجد في قائمة الفريق في مباراة اليوم. الغياباتأكد بيب جوارديولا تعافي مهاجمه سيرجيو أجويرو من إصابته العضلية الأخيرة، وأنه سيوجد في قائمة الفريق في مباراة اليوم. ويغيب عن مانشستر سيتي أوليسكندر زينشينكو بسبب الإصابة، ومن ثم سيلجأ المدرب الإسباني إلى أي من دانيلو أو بينجامين ميندي في مركز الظهير الأيسر. وعلى الجانب الآخر، تحوم الشكوك حول مشاركة جناح برايتون سولي مارش، في مباراة اليوم بسبب الإصابة.

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