شكرا لقرائتكم خبر عن بدء رصف الطرق المؤدية لاستاد الإسماعيلية استعدادًا لبطولة كأس الأمم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة الإسماعيلية أستعداداتها لاستضافة إحدى مجموعات كأس الامم الافريقية التى تستضيفها مصر في يونيو المقبل.

وقال مسؤول بديوان عام المحافظة، إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، يتابع أستعدادات المحافظة لاستضافة هذا الحدث الذى يتابعه العالم، وكلف بسرعة الانتهاء من تجهيز الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية، وأستكمال أعمال الرصف والتجميل لمداخل الاستاد والطرق المؤدية له بأسرع وقت، بالإضافة إلى ملف إقامة الوفود المقرر وصولها للمحافظة.

Advertisements

وبدأت مديرية الطرق بالمحافظة أعمال الرصف للطريق الرئيسي بمنطقة الشيخ زايد بوسط مدينة الإسماعيلية المؤدي إلى ستاد الإسماعيلية والفندق الرئيسي بالمحافظة المخصص لإقامة الفرق.

وقال أحمد الشيمي، مدير عام الطرق، إن أعمال الرصف مستمرة على مدى الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه تم مراعاة كبار السن وعمل مداخل لهم في الأرصفة الرئيسية بطول الطريق وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد الشيمي أن الرصف يشمل شارع شبين والتجاري وأمام بوابة الاستاد الرئيسية ومنطقة الملاعب المفتوحة.

رصف الطرق المؤدية لاستاد الإسماعيلية استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية

رصف الطرق المؤدية لاستاد الإسماعيلية استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية

رصف الطرق المؤدية لاستاد الإسماعيلية استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية

رصف الطرق المؤدية لاستاد الإسماعيلية استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية