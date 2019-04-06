شكرا لقرائتكم خبر عن رباعية «أحد» تنعش آمال القدساويين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في استعادة نغمة الانتصارات من جديد بعد فوزه أمس (الجمعة) على نظيره أحد 4-2 ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأنعش الفريق القدساوي آمال جماهيره بعد 7 مباريات لم يتذوق فيها القادسية طعم الفوز، ورفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الـ11، ويسعى القدساويون إلى مواصلة الانتصارات.

وقال مدرب فريق القادسية الوطني بندر باصريح، إن فريقه دخل مباراة أحد من أجل النقاط الثلاث لا غير، خصوصاً أنه يلعب مع فريق منافس على البقاء في الدوري، ومباراة أحد كانت اختباراً حقيقياً لجميع اللاعبين الذين قدموا مباراة كبيرة وخطفوا النقاط الثلاث.

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وأضاف: «ولله الحمد عدنا للانتصارات بعد الخسائر المتتالية التي أثرت على معنويات اللاعبين خلال الجولات الماضية، مباراة أحد ساهمت في رفع الحالة المعنوية، ويجب علينا الآن التفكير في المباراة القادمة أمام التعاون التي لا تقل صعوبة عن مباراة أحد».

ورفعت إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل، مكافأة الفوز للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، إلى 10 آلاف ريال، بعد الفوز على أحد، تحفيزا للاعبين على تقديم مستويات مشجعة خلال المباريات القادمة.

من جانب آخر، قدمت إدارة نادي القادسية شكرها لعضو شرف النادي محمد النهدي على دعمه اللامحدود للمدرج القدساوي منذ انطلاق الموسم الرياضي الحالي، ويعتبر النهدي أحد أبرز الداعمين لجميع إدارات نادي القادسية خلال السنوات الماضية.