شكرا لقرائتكم الأهلي ضد صن داونز.. التشكيل المتوقع: أجايى ومروان محسن فى الهجوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى محاضرة فنية بالفيديو أخيرة مع اللاعبين فى الثانية عشرة ظهر اليوم السبت لمراجعة التعليمات الأخيرة وخطة اللعب الخاصة بمباراة صن داونز الجنوب أفريقى وإعلان تشكيل الفريق الرسمى الذى سيخوض المباراة.

فيما حدد جهاز الكرة الواحدة فجر غدٍ الأحد موعدا لإقلاع طائرة الفريق الخاصة فى طريق رحلة العودة إلى القاهرة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام صن دوانز كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: ‏محمد هانى، أيمن أشرف، سعد سمير، على معلول.

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خط الوسط: ‏عمرو السولية، كريم نيدفيد، ناصر ماهر.

خط الهجوم: جونيور أجاى، رمضان صبحى، ‏مروان محسن.

وكان الأهلى قد صعد إلى ربع النهائى متصدرًا لمجموعته، أمام سيمبا التنزانى، بينما حل صن داونز وصيفًا للوداد المغربى.

وسيخوض الأهلى، بطل القارة 8 مرات آخرها فى 2013، لقاء الذهاب فى جنوب أفريقيا وفى حال تأهله سيواجه الوداد البيضاوى المغربى بطل 2017 أو هورويا الغينى فى قبل النهائى.

وبلغ الأهلى، صاحب الرقم القياسى فى الفوز باللقب، نهائى آخر نسختين وخسر أمام الوداد والترجى التونسى على التوالى، بينما تُوِّج صن داونز باللقب العام 2016 على حساب الزمالك.