شكرا لقرائتكم مفاضلة بين جمعة وبهاء مجدى لقيادة الجبهة اليسرى أمام حسنية أغادير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، الثنائى عبد الله جمعة وبهاء مجدى من أجل الدفع بأحدهما فى مركز الظهير الأيسر فى مواجهة حسنية أغادير المغربى، فى المباراة التى ستقام غداً الأحد، على ملعب أدرار، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

تأتى مفاضلة جروس بعد تعافى عبد الله جمعة من إصابة أنكل القدم ومشاركته فى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض بعد إراحته من لقاء سموحة الأخير إلا أن ظهور بهاء مجدى بمستوى جيد فى لقاء سموحة وتقديمه مردودا متميزا خاصة على الجانب الدفاعى جعل جروس فى حيرة بشأن المسألة إلا أنه ستكون الأولوية لعودة عبد الله جمعة لتشكيل الأبيض الأساسى أمام أغادير فى حالة وصوله للجاهزية الكاملة على الصعيد الفنى والبدنى فى تدريبات الفريق الأبيض التى تسبق اللقاء حيث سيحسم جروس تلك المسألة خلال الساعات المقبلة.

ويحل الزمالك ضيفا على حسنية أغادير فى التاسعة من مساء غد الأحد على أن يقام العودة يوم 14 من الشهر الجارى باستاد الجيش فى السويس.