شكرا لقرائتكم مران مستبعدى الأهلى.. وليد سليمان يشارك فى التدريب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شهد مران الأهلى للمستبعدين عن مواجهة صن داونز مشاركة كل من عمرو جمال، باسم على، أحمد علاء، محمد نجيب، أحمد حمودى، وليد سليمان، محمد شريف والأنجولى جيرالدو.
ويواجه الأهلى عصر اليوم السبت، فريق صن داونز فى عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبرج، والتى تأتى ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
تضم قائمة الأهلى فى جنوب أفريقيا 21 لاعباً هم: محمد الشناوى وعلى لطفى وأيمن أشرف وحسام عاشور وسعد سمير وحسين الشحات وعلى معلول وأحمد فتحى ومروان محسن وناصر ماهر وياسر إبراهيم وصلاح محسن ومحمد هانى وعمرو السولية ورمضان صبحى ومحمود وحيد ووليد أزارو وجونيور أجايى وكريم نيدفيد وحمدى فتحى ورامى ربيعة.
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