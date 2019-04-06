شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ يتطلع إلى خطف صدارة الدوري من دورتموند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تضرب بطولة الدوري الألماني "بوندسليغا" موعدا مع الإثارة والمتعة يوم السبت عندما يلتقي فريقا بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في مباراة كلاسيكو جديدة ستشعل أكثر صراع الفريقين على لقب المسابقة.

وخسر بوروسيا دورتموند 45 لقاء أمام بايرن ميونخ في "بوندسليغا"، ويعتبر ماتس هوملز، مدافع بايرن ميونخ، هو اللاعب صاحب الخبرة الأكبر من بين جميع لاعبي الفريقين، فقد خاض اللاعب الدولي 19 مباراة "كلاسيكو"، خمس منها بقميص بايرن ميونخ و14 مباراة أخرى بقميص بوروسيا دورتموند، لا يزال على هاميلس أن يخوض الكثير من مباريات "الكلاسيكو" لمعادلة الرقم القياسي للاعب السابق، والمدير الرياضي الحالي لبوروسيا دورتموند، مايكل زورك، الذي خاض في 28 مناسبة "كلاسيكو" الكرة الألمانية.

ويصب هذا العامل في صالح بايرن ميونخ، فقد نجح في النصف الثاني من "البوندسليغا" في حصد 25 نقطة، وتفوق على بوروسيا دورتموند في هذا الصدد بفارق أربع نقاط.

ويلتقي الفريقان للمرة الـ 100 في الدوري، وكان بايرن ميونخ صاحب اليد العليا في مرات الفوز في المباريات السابقة بواقع 45 فورا، فيما فاز بوروسيا دورتموند في 25 مباراة، وانتهت 29 مباراة أخرى بالتعادل، وبلغ عدد الأهداف المسجلة في تلك اللقاءات 312 هدفا، بواقع 190 هدفا لبايرن ميونخ و122 هدفا لبوروسيا دورتموند.

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وسيطر الغريمان التاريخيان على مقاليد "بوندسليغا" منذ العام 2010، ويخوضان مباراة القمة رقم 16 منذ ذلك التاريخ، حيث لعبت ثمانية لقاءات منها، عندما كان الفريقان يحتلان المركزين الأول والثاني في جدول الترتيب، لا تعطي مباريات الكلاسيكو الأخيرة التي استضافها بوروسيا دورتموند على ملعبه مؤشرات جيدة للأخير بالنسبة للقاء ، حيث تفوق عليه بايرن ميونخ في المباريات الثلاث الأخيرة "على ملعب دورتموند" بنتائج ثقيلة وسجل في مرماه 15 هدفا مقابل هدفين أحرزهما دورتموند، وكانت النتائج كالتالي: "6 - صفر و1 - 4 و1 - 5".

وكانت أسوأ هزيمة تجرعها دورتموند طوال تاريخ المواجهات بين الفريقين في عام 1971 عندما سقط بنتيجة 1 - 11 في المباراة التي سجل خلالها النجم الألماني السابق جيرد مولر أربعة أهداف "سوبر هاتريك" وسجل فيها الرئيس الحالي لبايرن ميونخ، أولي هونيس، هدفين، وحقق بوروسيا دورتموند أفضل انتصار له في هذه المواجهات قبل 51 عاما عندما فاز برباعية نظيفة.

ويعد النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، مهاجم بايرن ميونخ، أحد أبرز اللاعبين في مباريات "الكلاسيكو" عبر تاريخها، حيث خاض تسع منها بقميص بايرن ميونخ وثمانية لقاءات أخرى بقميص بوروسيا دورتموند، كما سجل هدفا وحيدا لصالح دورتموند و12 هدفا لصالح بايرن ميونخ، ويبتعد بفارق هدف واحد فقط عن الرقم القياسي للهداف التاريخي لكلاسيكو الكرة الألمانية، جيرد مولر.

ويبلغ عدد متوسط الأهداف المسجلة في الكلاسيكو الألماني 1ر3 هدفا في كل مباراة، وهي نسبة تزيد على متوسط التسجيل في "بوندسليغا".

ويتصدر بوروسيا دورتموند الدوري بـ "63 نقطة" بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني "61 نقطة".