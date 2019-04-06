شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام صن دوانز الجنوب الأفريقى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الأهلى مباراة مهمة عندما يلتقى مع صن داونز الجنوب أفريقى بملعب الأخير فى الثالثة عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام صن دوانز كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: ‏محمد هانى، أيمن أشرف، سعد سمير، على معلول.

خط الوسط: ‏عمرو السولية، كريم نيدفيد، ناصر ماهر.

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خط الهجوم: جونيور أجاى، رمضان صبحى، ‏مروان محسن.

وكان الأهلي قد صعد إلى ربع النهائي متصدرًا لمجموعته، أمام سيمبا التنزاني، بينما حل صن داونز وصيفًا للوداد المغربي.

وسيخوض الأهلي، بطل القارة 8 مرات آخرها فى 2013، لقاء الذهاب فى جنوب أفريقيا، وحال تأهله سيواجه الوداد البيضاوي المغربى بطل 2017 أو هورويا الغيني في قبل النهائي.

وبلغ الأهلي، صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب، نهائي آخر نسختين وخسر أمام الوداد والترجى التونسى على التوالي، بينما تُوِّج صن داونز باللقب العام 2016 على حساب الزمالك.