شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يعقد محاضرة أخيرة مع لاعبى الأهلي قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى، محاضرة فنية أخيرة بالفيديو مع لاعبى الفريق فى الثانية عشرة ظهر اليوم السبت، لمراجعة التعليمات الأخيرة وخطة اللعب الخاصة بمباراة صن داونز الجنوب أفريقى، وإعلان تشكيل الفريق الرسمى الذى سيخوض المباراة.

ويلتقى الأهلى مع صن داونز فى الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبى فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى.

وحدد جهاز الكرة الواحدة فجر غدٍ الأحد موعداً لإقلاع طائرة الفريق الخاصة فى طريق رحلة العودة إلى القاهرة.

وبات من المقرر أن تغادر بعثة الأهلى مقر إقامتها فى بريتوريا فى العاشرة مساء اليوم، على أن تقلع الطائرة فى الواحدة فجر الأحد لتصل إلى القاهرة فى التاسعة من صباح نفس اليوم.