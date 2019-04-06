شكرا لقرائتكم خبر عن الحاوى والغزال وجيرالدو وشريف يشاركون فى مران مستبعدى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الأهلي للمستبعدين عن مواجهة صن داونز مشاركة كل من عمرو جمال، باسم على، أحمد علاء، محمد نجيب، أحمد حمودى، وليد سليمان، محمد شريف والأنجولى جيرالدو.

ويواجه الأهلي فريق صن داونز في الثالثة عصر اليوم بعاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبرج ضمن مباربات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري ابطال أفريقيا.

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وتضم قائمة الأهلي فى جنوب أفريقيا 21 لاعباً هم: محمد الشناوي وعلي لطفي وأيمن أشرف وحسام عاشور وسعد سمير وحسين الشحات وعلي معلول وأحمد فتحي ومروان محسن وناصر ماهر وياسر إبراهيم وصلاح محسن ومحمد هاني وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمود وحيد ووليد أزارو وجونيور أجايي وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ورامي ربيعة.