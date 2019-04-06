القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم مجانا عبر الأقمار المختلفة – تردد...

نقدم لكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم مجانا على نايل سات وعرب سات والأقمار الصناعية الأخرى المباراة التي ستكون لحساب مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، ويستقبل ملعب لوكاس ماستربيسز بجنوب إفريقيا مباراة الأهلي وماميلودي صن داونز اليوم السبت 6-4-2019 في دوري أبطال إفريقيا، وهناك العديد من عشاق المارد الأحمر يريدون معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم مجانا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم مجانا في دوري أبطال إفريقيا هي محض اهتمام العديد من الجماهير ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت الرياضية الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط والوطن العربي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم

وسيكون موعد مباراة الأهلي وماميلودي صن داونز اليوم السبت 6-4-2019 في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، بينما ستنطلق مباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات.

ويغيب شريف إكرامي عن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز اليوم في إطار مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 ولا يغيب أي لاعب أخر عن اللقاء.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم مجانا

قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

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تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي