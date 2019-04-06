"سوبر مو".. محمد صلاح يتصدر الصحف الإنجليزية (صور)

كتب- أسامة حافظ

تصدر محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول الصفحات الأولى للصحف الإنجليزية، اليوم السبت، بعد قيادته لفريقه للفوز على ساوثهامتون بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

في صحيفة تليجراف الإنجليزية تصدر عنوان "سوبر صلاح" مع وضع صورة لاحتفال صلاح بهدفه في شباك ساوثهامبتون في لقاء أمس، فيما قالت صحيفة ميرور البريطانية إن محمد صلاح نجح في إنقاذ ليفربول وقاده للفوز ليعتلي الصدارة من جديد.

ورفع ليفربول رصيده إلى 82 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين فقط عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني...