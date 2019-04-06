كتب- أسامة حافظ
تصدر محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول الصفحات الأولى للصحف الإنجليزية، اليوم السبت، بعد قيادته لفريقه للفوز على ساوثهامتون بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
في صحيفة تليجراف الإنجليزية تصدر عنوان "سوبر صلاح" مع وضع صورة لاحتفال صلاح بهدفه في شباك ساوثهامبتون في لقاء أمس، فيما قالت صحيفة ميرور البريطانية إن محمد صلاح نجح في إنقاذ ليفربول وقاده للفوز ليعتلي الصدارة من جديد.
ورفع ليفربول رصيده إلى 82 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين فقط عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني...
كانت هذه تفاصيل خبر "سوبر مو".. محمد صلاح يتصدر الصحف الإنجليزية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.