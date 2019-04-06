التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

كتب- عبدالله هشام يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا ثقيلا على منافسه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ومن المتوقع أن يخوض لاسارتي المدير الفني للأهلي اللقاء بهذا التشكيل :- حراسة المرمي : محمد الشناوي Advertisements الدفاع : محمد هاني - سعد سمير - أيمن أشرف - علي معلول الوسط : عمرو السولية - حسام عاشور - ناصر ماهر الهجوم : رمضان صبحي - وليد أزارو - جونيور أجاي

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