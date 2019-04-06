التشكيل المتوقع .. الإسماعيلي يدفع بقوته الضاربة فى مواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

استقر البلجيكي سيدومير يانوفيسكى المدير الفني للأسماعيلي على تشكيل فريقه الذى يواجه بيراميدز ، فى تمام الساعة الساعة الثامنة من مساء اليوم، السبت ، على استاد الدفاع الجوي في الجولة الــ28 بمسابقة الدورى المحلى.

وبحسب مراسل الخليج 365 فإن سيدومير سيعتمد على نفس تشكيل الفريق فى المباراة الماضية أمام المقاولون التى فاز بها الدراويش بثنائية نظيفة.

ويقود الصاعد أحمد أيمن الجبهة اليمني في غياب اسامة إبراهيم المصاب فيما سيشغل باهر المحمدي مركز قلب الدفاع بجوار محمد مجدي .

وفى الهجوم يعتمد البلجيكي على القوة الضاربة ، عبد الرحمن مجدي الجناح الدولي وكريم بامبو وأمامهم الدولي الناميبي بنسون شيلونجو وخلفهم الثلاثي ، محمود عب العاطي "دونجا" والصاعد محمد صادق ومحمود متولي قائد الفريق.

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ومن المنتظر أن يبدأ الاسماعيلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد مجدي .

الدفاع: أحمد أيمن ،باهر المحمدي ، محمد مجدي ، طارق طه.

خط الوسط: محمود عبدالعاطي "دونجا" ، محمد صادق ، محمود متولي.

خط الوسط الهجومي: بامبو، عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: شيلونجو .