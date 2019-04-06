تعرف على معلقي السبت الكروي الناري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: يشهد اليوم السبت على مجموعة من المباريات المثيرة بالنسبة للمشاهد المصري، تبدأ من الثالثة عصرًا وتنتهي في قرابة الـ11 مساءًا على مستوى البطولات الإفريقية والدوريات الأوروبية. ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أبرز مباريات السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة والمعلقين: صنداونز × الأهلي.. الموعد 3 ظهرًا.. القنوات الناقلة : beIN SPORTS HD 1 .. المعلق: محمد الكواليني. بيراميدز × الإسماعيلي .. الموعد 8 مساءً .. القنوات الناقلة: أون سبورت.. المعلق: حاتم بطيشة. Advertisements ريال مدريد × إيبار .. الموعد 4:15 عصرًا.. القنوات الناقلة: beIN SPORTS HD 3 .. المعلق: خالد الحدي. برشلونة × أتليتكو مدريد .. الموعد 8:45 مساءً .. القنوات الناقلة:beIN SPORTS HD 3.. المعلق:عصام الشوالي. يوفنتوس × ميلان .. الموعد 6 مساءً .. القنوات الناقلة: beIN SPORTS HD 4 .. المعلق: علي محمد علي. بايرن ميونيخ × بروسيا دورتموند .. الموعد 6:30 مساءً .. القنوات الناقلة: beIN SPORTS HD 5 .. المعلق: سوار الذهب.

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