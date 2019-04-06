"على أجويرو مراقبة صلاح".. ماذا قالت صحف إنجلترا بعد هدف "مو" أمام ساوثهامبتون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

عاد محمد صلاح، نجم ليفربول، للتسجيل مجددًا بعدما أحرز هدفًا في شباك ساوثهامبتون خلال الجولة 33 من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

صلاح غاب عن التسجيل مع ليفربول في آخر 8 مباريات بواقع ست مباريات في الدوري ومباراتي بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا.

صاحب الـ26 عامًا بعد هدفه في شباك ساوثهامبتون رفع رصيده من الأهداف إلى 18 ليصبح على بعد هدف من هداف المسابقة سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي.

ويستعرض "يلّاكورة" في التقرير التالي، أبرز ما تناولته الصحف الإنجليزية تعليقًا على هدف صلاح ضد ساوثهامبتون:

- ديلي ميل

"صلاح يُنهي صيامه"

قالت الصحيفة إن النجم المصري ولاعب ليفربول محمد صلاح استطاع أن ينهي صيامه عن التهديف بعدما سجل هدفًا أمام ساوثهامبتون.

الصحيفة أشارت إلى أن صلاح لم يسجل منذ التاسع من فبراير الماضي، إلا أنه عاد ليمنح التفوق لفريقه، من خلال العودة لصدارة الترتيب.

وأضافت الصحيفة أن صلاح استطاع أن يقود فريقه للفوز على ملعب لم يعرف فيه الستة الكبار في الدوري طريق الفوز ما عدا مانشستر سيتي.

- ذا صن

"صلاح يضرب ساوثهامبتون"

أشادت الصحيفة بالهدف الذي سجله النجم المصري محمد صلاح في شباك ساوثهامبتون بعدما غاب الفرعون المصري عن التسجيل في آخر 8 مباريات بالدوري.

الصحيفة قالت إن صلاح بات أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل للهدف 50 خلال 69 مباراة مع الريدز، ليتفوق على الإسباني فرناندو توريس الذي ظل في صدارة القائمة.

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- ميرور

"على أجويرو مراقبة صلاح"

وجهت الصحيفة رسالة للنجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي، وهداف الدوري الإنجليزي حاليًا، بعدما تمكن صلاح من تقليص الفارق لهدف.

وقالت الصحيفة إن صلاح منح فريقه ثلاث نقاط غالية، بعدما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي (1-1) حتى جاء "مو" ليسجل هدف التفوق قبل نهاية المباراة بعشر دقائق.

- ديلي ستار

"صلاح يستغل سرعته"

ذكرت الصحيفة أن صلاح استطاع أن يعود للتسجيل مستغلاً سرعته ليحرز هدفًا رائعًا في شباك ساوثهامبتون ليمنح فريقه ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم غيابه عن التهديف خلال آخر 8 مباريات فإنه عاد مجددًا للتسجيل.

- ليفربول إيكو

"لا أحد يستطيع لوم صلاح"

قالت الصحيفة إن صلاح استطاع أن يترجم مجهوده، خلال المباريات الماضية، بالتسجيل في شباك ساوثهامبتون بعدما عانى من الصيام تهديفيًا.

وأضافت الصحيفة أن صلاح ترجم مجهوده بهدف رائع، لكن من يستيطع أن يلوم "مو" الآن بعدما عاد للتسجيل؟!