انت الان تتابع لحظة من السحر.. صحف بريطانية تتفاعل مع هدف صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ ص

محمد صلاح

"لحظة من السحر"، هكذا وصفت صحيفة "ذا صن" البريطانية هدف نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في شباك ساوثهامبتون أمس، في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3-1 في الدوري الإنجليزي، لينهي صلاح جفافه التهديفي والذي استمر لـ8 مباريات على التوالي في جميع المسابقات، مشيرة إلى أن الهدف رائع حتى بمعايير محمد صلاح، بعدما تلقى الكرة من القرب من وسط الملعب، ونجح في الوصول إلى منطقة الجزاء قبل أن يسددها بإحكام في شباك حارس ساوثهامبتون، مشبهة احتفاله بالهدف، باحتفال رايان جيجز بالهدف الذي سجله في نصف نهائي كأس الاتحاد عام 1999.

وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن صلاح بات أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 50 هدفًا، وذلك في 69 مباراة، محطمًا رقم فيرناندور توريس السابق. أما صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فكتبت: "اللحظة كانت آتية آجلًا أم عاجلًا" في إشارة إلى أن آخر هدف سجله صلاح كان يوم 9 فبراير الماضي. وكتبت صحيفة "تليجراف": "صلاح يعيد

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