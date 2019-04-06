ملوك الصالات.. الأرقام تتحطم بسواعد كوماندوز الزمالك

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شهدت مباراة السوبر مشاركة لاعبين ضمن صفوف الزمالك، سبق لهما التتويج مع الأهلي بلقب السوبر الإفريقي الوحيد له، والذي أحرزه عام 2017 على حساب المنافس التقليدي الأبيض

وصلت إلى مطار القاهرة الدولى، بعثة فريق الزمالك لكرة اليد، قادمة من المغرب، حيث نجح الفريق فى الحصول على كأس السوبر الإفريقي، بعد فوزه على الأهلى بنتيجة 38- 35، خلال المباراة التى جمعتهما بمدينة وجدة المغربية، والمؤهلة لبطولة السوبر جلوب المقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية. واحتشد المئات من جمهور الوايت نايتس ممن توافدوا على مبنى الركاب رقم 2 منذ فجر السبت، لاستقبال الفريق بعد تتويجه باللقب، مرددين هتافات مشجعة للاعبين، وينتظر الفريق من مجلس الإدارة صرف مكافأة التربع على عرش إفريقيا قبل مواصلة مشوار الحصول على لقب دورى المحترفين.

واصطحب فريق الزمالك بقيادة باسم السبكى إلى المغرب، كلا من اللاعبين: "محمد علي، وفلفل، وهشام السبكى، وكريم أيمن، ومحمد محسن، وعلى هشام، ويحيى الدرع، ومصطفى دونجل، ومحمد علاء، والسيد لوكا، وأحمد الأحمر، ويحيى خالد، ومصطفى السيد، وأكرم يسرى، وهشام شديد، ومحمد رمضان هتلر"، فضلا عن ثنائى تونس اللذين تمت

واصطحب فريق الزمالك بقيادة باسم السبكى إلى المغرب، كلا من اللاعبين: "محمد علي، وفلفل، وهشام السبكى، وكريم أيمن، ومحمد محسن، وعلى هشام، ويحيى الدرع، ومصطفى دونجل، ومحمد علاء، والسيد لوكا، وأحمد الأحمر، ويحيى خالد، ومصطفى السيد، وأكرم يسرى، وهشام شديد، ومحمد رمضان هتلر"، فضلا عن ثنائى تونس اللذين تمت استعارتهما أسامة البوغانمي وإسكندر زايد. كوماندوز الزمالك واصل إحراج الأهلي بعدما كان قد حقق لقب البطولة الإفريقية للأندية أيضا مؤخرا على حساب القلعة الحمراء، بالفوز فى النهائى الذى أقيم فى العاصمة الإيفوارية كوت ديفوار بنتيجة 27/ 25، ليؤكد التربع على عرش إفريقيا. ونجح فريق الكوماندوز فى تحقيق لقب السوبر الإفريقى للموسم الثانى على التوالى بالتفوق على الفريق الأحمر حيث كان فريق الزمالك قد توج باللقب العام الماضى بالفوز على الأهلى، بعدما كان قد توج بلقب البطولة الإفريقية للأندية. Advertisements وصل الفريق الأبيض بالتتويج بهذا اللقب إلى النجمة الإفريقية السادسة ليقف رصيد الفريق الأحمر عند لقب وحيد، والذى حققه عام 2017 على حساب الفريق الأبيض أيضا، بينما حقق الزمالك لقب هذه البطولة 5 مرات قبل تحقيق النجمة السادسة، وذلك أعوام (2002، 2010، 2011، 2012، 2018). السوبر مع القطبين

وشهدت مباراة السوبر مشاركة لاعبين ضمن صفوف الزمالك، سبق لهما التتويج مع الأهلي بلقب السوبر الإفريقي الوحيد له، والذي أحرزه عام 2017 على حساب المنافس التقليدي الأبيض، حيث حصد الحارس محمد علي، حارس مرمى الزمالك الحالي، لقب السوبر للمرة الثالثة في تاريخه، حيث توج بلقبه الأول مع الأهلي عام 2017، قبل أن يرحل إلى الزمالك الموسم الماضي ويحصل على اللقب لعامين متتاليين 2018 و2019. السوبر مع القطبينوشهدت مباراة السوبر مشاركة لاعبين ضمن صفوف الزمالك، سبق لهما التتويج مع الأهلي بلقب السوبر الإفريقي الوحيد له، والذي أحرزه عام 2017 على حساب المنافس التقليدي الأبيض، حيث حصد الحارس محمد علي، حارس مرمى الزمالك الحالي، لقب السوبر للمرة الثالثة في تاريخه، حيث توج بلقبه الأول مع الأهلي عام 2017، قبل أن يرحل إلى الزمالك الموسم الماضي ويحصل على اللقب لعامين متتاليين 2018 و2019. نجم الزمالك الحالي يحيى الدرع أيضًا أحرز اللقب الغالي بقميص الناديين، حيث سبق وتوج بالسوبر الإفريقي مع الأهلي على حساب الزمالك عام 2017، عندما استعاره الأحمر لتدعيم صفوفه من نادي هليوبوليس في هذه البطولة، قبل أن يعود هذا العام ويعتلي نفس المنصة لكن بالقميص الأبيض في المغرب. مكاسب الزمالك

استطاع الزمالك الحفاظ على لقب السوبر الإفريقي، للعام الثاني على التوالي، بعدما توج به العام الماضي على حساب الأهلي، وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي للمرة السادسة في تاريخه، ليبقى في المركز الثاني بجدول ترتيب الفرق الأكثر حصدًا للقب، خلف المجمع البترولي الجزائري الذي يأتي في الصدارة برصيد 9 ألقاب، بينما نجح الزمالك في تقليص الفارق بينهما إلى 3 ألقاب فقط. مكاسب الزمالكاستطاع الزمالك الحفاظ على لقب السوبر الإفريقي، للعام الثاني على التوالي، بعدما توج به العام الماضي على حساب الأهلي، وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي للمرة السادسة في تاريخه، ليبقى في المركز الثاني بجدول ترتيب الفرق الأكثر حصدًا للقب، خلف المجمع البترولي الجزائري الذي يأتي في الصدارة برصيد 9 ألقاب، بينما نجح الزمالك في تقليص الفارق بينهما إلى 3 ألقاب فقط. ولا شك أن تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي سيعطي دفعة معنوية قوية للاعبين، والجهاز الفني قبل استكمال مشوارهم على الصعيد المحلي، وتحديدًا في بطولة الدوري، نظرًا لخروجه من بطولة كأس مصر مبكرًا هذا الموسم، ويطمح الأبيض هذا الموسم في استعادة لقب الدوري، لإسعاد جماهيره بعدما فقد اللقب في العامين الماضيين، وكذلك من أجل إحراز الثلاثية، بعدما توج ببطولتي دوري أبطال إفريقيا، والسوبر الإفريقي على حساب الأهلي. فوز الزمالك بالسوبر منحه تذكرة التأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي سيمثل فيها القارة الإفريقية، عندما تنطلق البطولة على ملاعب المملكة العربية السعودية، في أغسطس المقبل. وسيشارك الزمالك للمرة الخامسة في تاريخه بمونديال الأندية، الذي يحظى بقيمة عالية في اللعبة لما يقدمه من جوائز مالية كبيرة للفرق الفائزة، بالنظر إلى قوة المنافسة بين أبطال قارات العالم، علمًا أن الزمالك اعتذر عن عدم المشاركة في نسخة العام الماضي التي أقيمت في قطر؛ لأسباب سياسية.

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