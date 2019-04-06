انت الان تتابع «يد الزمالك» يصل القاهرة بعد تتويجه بالسوبر الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:التحرير ٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٤٢ ص
وصلت إلى مطار القاهرة الدولى، بعثة فريق الزمالك لكرة اليد، قادمة من المغرب، حيث نجح الفريق فى الحصول على كأس السوبر الإفريقية، بعد فوزه على الأهلى بنتيجة 38 - 35، خلال المباراة التى جمعتهما بمدينة وجدة المغربية، والمؤهلة لبطولة السوبر جلوب المقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية. واحتشد المئات من جمهور الوايت نايس ممن توافدوا على مبنى الركاب رقم 2 منذ فجر السبت، لاستقبال الفريق بعد تتويجه باللقب، مرددين هتافات مشجعة للاعبين. وأعرب باسم السبكي، المدير الفني للفريق عن سعادته الغامرة بعد الفوز على الأهلي في كأس السوبر الإفريقي.
وأكد السبكي أن التأهل لمونديال الأندية الذي سيقام بالسعودية هو تتويج كبير لمجهوداتهم في اللقاء، موجها الشكر لكل لاعبي الفريق الذين شاركوا أو الذين تم استبعادهم من القائمة، موضحًا أن الجميع كانوا على قلب رجل واحد في المواجهة وهو سر الفوز.وأشار المدير الفنى لكوماندوز الزمالك إلى أن الجميع قدم المطلوب
وأكد السبكي أن التأهل لمونديال الأندية الذي سيقام بالسعودية هو تتويج كبير لمجهوداتهم في اللقاء، موجها الشكر لكل لاعبي الفريق الذين شاركوا أو الذين تم استبعادهم من القائمة، موضحًا أن الجميع كانوا على قلب رجل واحد في المواجهة وهو سر الفوز.
وأشار المدير الفنى لكوماندوز الزمالك إلى أن الجميع قدم المطلوب منه ولم يفقد الثقة في أي لحظة من المباراة وهو سر الانتصار الكبير.
ووجه السبكي الشكر لرئيس نادي الزمالك ومجلس الإدارة علي الدعم المستمر وتوفير كل طلبات الفريق المادية والمعنوية، وأبزرها المحترفان التونسيان أسامة البوغانمي وإسكندر زايد، وهو ما أسهم في حسم اللقب الغالي.
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