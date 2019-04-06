دوري الأبطال.. حافز ميلان في صدامه بيوفنتوس اليوم

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يصطدم ميلان بنظيره يوفنتوس، اليوم السبت، في قمة مباريات الدوري الإيطالي، فمع اقتراب اليوفي من حسم اللقب، يبحث ميلان عن تعزيز حظوظه في المشاركة بدوري الأبطال الموسم المقبل

يستقبل يوفنتوس اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساء، نظيره ميلان على ملعب أليانز ستاديوم، وذلك في قمة مباريات الجولة رقم 31 من الدوري الإيطالي "كالتشيو" لموسم 2018- 2019. ويحتل يوفنتوس بقيادة مدربه ماسيمليانو أليجري صدارة جدول الترتيب برصيد 81 نقطة، جمعها من خلال الفوز في 26 مباراة، والتعادل في 3 لقاءات، وخسارة مباراة وحيدة، بينما يحتل ميلان بقيادة مدربه جينارو جاتوزو المركز الرابع برصيد 52 نقطة، جمعها من خلال الفوز في 14 مباراة، والتعادل في 10 لقاءات، وخسارة 6 مواجهات أخرى.

المواجهات المباشرة مباراة اليوم هي المواجهة رقم 168 بين الفريقين في الدوري الإيطالي، ويتفوق اليوفي في المواجهات المباشرة بتحقيقه 64 انتصارا مقابل 49 انتصارا للميلان، وانتهت 54 مواجهة بينهما بالتعادل. ويعد ميلان أكثر فرق الدوري الإيطالي التي تمكنت من الفوز على يوفنتوس، وأكثر فرق الدوري الإيطالي التي

المواجهات المباشرة مباراة اليوم هي المواجهة رقم 168 بين الفريقين في الدوري الإيطالي، ويتفوق اليوفي في المواجهات المباشرة بتحقيقه 64 انتصارا مقابل 49 انتصارا للميلان، وانتهت 54 مواجهة بينهما بالتعادل. ويعد ميلان أكثر فرق الدوري الإيطالي التي تمكنت من الفوز على يوفنتوس، وأكثر فرق الدوري الإيطالي التي سجلت في شباك اليوفي بواقع 214 هدفًا، ومع ذلك يعود آخر انتصار للروسونيري على ملعب السيدة العجوز إلى شهر مارس من عام 2011 بنتيجة 1-0، وحينها سجل هدف الفوز مدرب الميلان الحالي جينارو جاتوزو، وكان مدرب الفريق حينها ماسيمليانو أليجري، مدرب اليوفي الحالي. أكبر انتصار بين الفريقين كان من نصيب ميلان بنتيجة 8-1 في موسم 1911- 1912، أمام أكبر انتصار ليوفنتوس فكان بنتيجة 8-2 موسم 1926- 1927. ميلان ميلان خسر ميلان آخر مباراة خاضها خارج ميدانه بهدف نظيف أمام سامبدوريا، ولم يخسر الروسونيري مباراتين متتاليتين خارج ميدانه في الدوري منذ شهر أكتوبر من عام 2017، ولم تهتز شباك ميلان بأكثر من هدف خارج ميدانه هذا الموسم سوى في خسارته بنتيجة 3-2 أمام نابولي. ويعد ميلان أكثر الفرق التي استفادت من الأهداف العكسية في الدوري هذا الموسم، بواقع 4 أهداف مقابل 3 أهداف ليوفنتوس. ويعول ميلان في مباراة اليوم على خدمات مهاجمه البولندي كريستوف بيونتيك والذي سجل 4 أهدف من آخر 6 أهداف سجلها ميلان في الدوري. وباستبعاد دييجو ميليتو في موسم 2008- 2009، آخر لاعب تمكن من تسجيل 20 هدفًا في الدوري الإيطالي في موسمه الأول غير بيونتيك، كان أندري شيفشينكو موسم 1999- 2000. Advertisements ويعد بيونتيك هداف ميلان في الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 7 أهداف، كما يعد هداف جنوة أيضًا برصيد 13 هدفًا، وسبق أن حدثت مرة واحدة في تاريخ الدوري الإيطالي أن ينهي لاعب موسمًا واحدًا هدافًا لفريقين، وكان ذلك عبر أليساندرو ماتري في موسم 2010- 2011، برصيد 11 هدفًا مع كالياري و9 أهداف مع يوفنتوس. وحظي ميلان بفترة جيدة من النتائج، قبل أن يتعرض مؤخرًا لكبوة كبيرة بالخسارة أمام الإنتر وسامبدوريا، والتعادل مع أودينيزي، ويحتاج ميلان للعودة إلى طريق الانتصارات من جديد؛ لتعزيز حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، خاصة أن الفريق تنتظره مباراة صعبة أمام لاتسيو يوم السبت المقبل على ملعب سان سيرو. يوفنتوس يوفنتوس يعول اليوفي في مباراة اليوم في ظل غياب نجم الفريق كريستيانو رونالدو، على خدمات لاعبه المتألق مويز كين، والذي سجل 3 أهداف من الأهداف الخمسة الأخيرة التي سجلها يوفنتوس على ملعبه في الدوري. ويبحث كين عن مواصلة تألقه ونسيان الهتافات العنصرية التي تعرض لها في المباراة الأخيرة التي فاز بها يوفنتوس بهدفين دون رد على كالياري. وفي الوقت الذي يعاني فيه يوفنتوس من الكثير من الإصابات، فإن الفريق حسم لقب الدوري إكلنيكيا ويركز فقط على موقعة أياكس في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع. التشكيل المتوقع التشكيل المتوقع يوفنتوس: تشيزني- كانسيلو- بونوتشي- ساندرو- تشان- بيانيتش- ماتويدي- ديبالا- ماندجوكيتش- كين. ميلان: رينا- كالابريا- موسكايو- رومانولي- رودريجز- كيسي- باجايوكو- كالنجولو- سوزو- بيونتيك- كاستليخو. الغيابات الغيابات يغيب عن صفوف ميلان في مباراة اليوم اللاعب كونتي بسبب الإصابة، بينما يغيب عن يوفنتوس 5 لاعبين دفعة واحدة وهم رونالدو وكوستا وبارزالي وكوادرادو، إضافة إلى بيرين. وفي ما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي: وفي ما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي: بارما X تورينو الساعة 3:00 عصرًا. سامبدوريا X روما الساعة 8:30 مساء.

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