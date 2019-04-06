بايرن ميونيخ Vs دورتموند.. قمة حسم الدوري الألماني

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يحتضن ملعب أليانز أرينا اليوم السبت قمة مباريات الدوري الألماني وذلك عندما يستقبل بايرن ميونيخ غريمه بروسيا دورتموند في مباراة ستقرب الفائز بها من التتويج بلقب الدوري

يستقبل بايرن ميونيخ، اليوم السبت، على ملعبه أليانز أرينا في تمام الساعة 6:30 مساء، نظيره بروسيا دورتموند في قمة مباريات الجولة رقم 28 من الدوري الألماني "بوندسليجا" لموسم 2018- 2019، ويحتل بايرن ميونيخ بقيادة مدربه نيكو كوفاتش المركز الثاني برصيد 61 نقطة جمعها الفريق من خلال الفوز في 19 مباراة، والتعادل في 4 لقاءات، وخسارة مثلها، بينما يوجد بروسيا دورتموند بقيادة مدربه لوسيان فافر في صدارة ترتيب الجدول برصيد 63 نقطة، جمعها الفريق من خلال الفوز في 19 مباراة، والتعادل في 6 لقاءات، وخسارة مباراتين.

ويتواجه الفريقان في الكلاسيكو رقم 117 بينهما بالدوري الألماني، في مباراة ستحسم بشكل كبير هوية بطل الدوري هذا الموسم، خاصة أنه يتبقى 7 مباريات فقط على نهاية الموسم. ويدخل بايرن ميونيخ مباراة اليوم بعد تحقيقه فوزا صعبا منذ 3 أيام في كأس ألمانيا بالتغلب على فريق هيدينهايم الناشط في الدرجة الثانية بنتيجة

ويتواجه الفريقان في الكلاسيكو رقم 117 بينهما بالدوري الألماني، في مباراة ستحسم بشكل كبير هوية بطل الدوري هذا الموسم، خاصة أنه يتبقى 7 مباريات فقط على نهاية الموسم. ويدخل بايرن ميونيخ مباراة اليوم بعد تحقيقه فوزا صعبا منذ 3 أيام في كأس ألمانيا بالتغلب على فريق هيدينهايم الناشط في الدرجة الثانية بنتيجة 5-4 في ربع النهائي على ملعبه أليانز أرينا، في الوقت الذي حقق فيه بروسيا دورتموند الفوز في الجولة الماضية على فولفسبورج بهدفين دون رد على ملعب سيجنال إيدونا بارك. الغيابات

يغيب عن بايرن ميونيخ في مباراة اليوم الثنائي أرين روبين وألفونسو ديفيز بسبب الإصابة، كما تحوم الشكوك حول مشاركة كورينتين توليسو. الغياباتيغيب عن بايرن ميونيخ في مباراة اليوم الثنائي أرين روبين وألفونسو ديفيز بسبب الإصابة، كما تحوم الشكوك حول مشاركة كورينتين توليسو. وعلى الجانب الآخر يغيب عن بروسيا دورتموند أشرف حكيمي بسبب الإصابة التي أنهت موسمه، كما تأكد غياب نجم الفريق كريستيان بوليسيتش بسبب الإصابة، وتحوم الشكوك حول مشاركة الثلاثي عبد الله ديالو وماكسيمليان فيليب ولوكاس بيتشيك، في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يعود مهاجم الفريق باكو ألكاسير للمشاركة في مباراة اليوم بعد تعافيه من الإصابة. التشكيل المتوقع

بايرن ميونيخ: نوير- كيميش- شولي- هوملز- ألابا- مارتينيز- تياجو- جنابري- رودريجز- كومان- ليفاندوفسكي. التشكيل المتوقعنوير- كيميش- شولي- هوملز- ألابا- مارتينيز- تياجو- جنابري- رودريجز- كومان- ليفاندوفسكي. بروسيا دورتموند: بوريكي- وولف- أكنجي- زاجادو- جوريرو- فيتسيل- ديلاني- سانشو- ريوس- برون لارسين- ألكاسير. Advertisements المواجهات المباشرة

هذه هي المباراة رقم 100 بين الفريقين في الدوري الألماني ورقم 117 بشكل عام بين الفريقين، وحقق البايرن الانتصار في 52 لقاءً مقابل 31 فوزا لدورتموند. المواجهات المباشرةهذه هي المباراة رقم 100 بين الفريقين في الدوري الألماني ورقم 117 بشكل عام بين الفريقين، وحقق البايرن الانتصار في 52 لقاءً مقابل 31 فوزا لدورتموند. وفي آخر مواجهة بين الفريقين في لقاء الدور الأول على ملعب سيجنال إيدونا بارك، فاز دورتموند بنتيجة 3-2 بفضل ثنائية ريوس وهدف ألكاسير، بينما سجل ليفاندوفسكي هدفي البايرن. وفاز بايرن ميونيخ بثلاث مباريات من آخر 4 لقاءات أمام دورتموند، وخسر مرة واحدة في آخر 8 لقاءات على ملعب أليانز أرينا، ويبحث دورتموند عن الفوز ذهابًا وإيابًا على بايرن ميونيخ للمرة الأولى منذ عام 2012، عندما فاز بالمباراتين بنفس النتيجة 1-0، وتوج بلقب الدوري في ذلك الموسم. المستوى الأخير

يدخل بايرن ميونيخ مباراة اليوم وهو في "فورمة" تهديفية عالية، حيث سجل العملاق البافاري 17 هدفًا في آخر 3 مباريات خاضها في المسابقات المحلية على ملعبه أليانز أرينا، ولم يخسر رجال نيكو كوفاتش في الدوري الألماني أي مباراة منذ بداية شهر فبراير، ولم يخسر بايرن ميونيخ أي مباراة على ملعبه في الدوري الألماني منذ شهر أكتوبر الماضي. المستوى الأخيريدخل بايرن ميونيخ مباراة اليوم وهو في "فورمة" تهديفية عالية، حيث سجل العملاق البافاري 17 هدفًا في آخر 3 مباريات خاضها في المسابقات المحلية على ملعبه أليانز أرينا، ولم يخسر رجال نيكو كوفاتش في الدوري الألماني أي مباراة منذ بداية شهر فبراير، ولم يخسر بايرن ميونيخ أي مباراة على ملعبه في الدوري الألماني منذ شهر أكتوبر الماضي. وبدوره تعافى دورتموند بشكل جيد من التراجع في المستوى الذي عانى منه في منتصف الموسم، فلم يفشل دورتموند في التسجيل في الدوري الألماني هذا الموسم سوى في مباراتين فقط، وسجل بروسيا 66 هدفًا في الدوري الألماني هذا الموسم، وهو رقم لا يتفوق عليه فيه سوى بايرن ميونيخ نفسه، الذي سجل 69 هدفًا. وفي ما يلي باقي مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم:

هيرتا برلين X فورتونا دوسلدورف الساعة 3:30 عصرًا. وفي ما يلي باقي مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم:هيرتا برلين X فورتونا دوسلدورف الساعة 3:30 عصرًا. باير ليفركوزن X لايبزيج الساعة 3:30 عصرًا. شالكة X آينتراخت فرانكفورت الساعة 3:30 عصرًا. شتوتجارت X نورنبيرج الساعة 3:30 عصرًا. فولفسبورج X هانوفر الساعة 3:30 عصرًا.

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