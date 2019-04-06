انت الان تتابع سبت كروي ناري.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يشهد اليوم السبت، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، أبرزها سيكون في دوري أبطال إفريقيا عندما يحل الأهلي ضيفًا على نظيره صن داونز، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفي الدوري المصري يلعب الإنتاج الحربي أمام طلائع الجيش، ويواجه الجونة نظيره النجوم، كما يلعب وادي دجلة أمام المقاولون العرب، واللقاء الأبرز في الإجيبشن ليج، سيكون قمة بيراميدز أمام الإسماعيلي، ضمن الجولة الـ28، وتقام 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، أما في الدوري الإسباني فستكون القمة النارية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد.

دوري أبطال إفريقيا سيمبا × مازيمبي – الساعة الثالثة عصرًا صن داونز × الأهلي – الساعة الثالثة عصرًا النادي الرياضي القسنطيني × الترجي – الساعة الثالثة عصرًا الدوري الإنجليزي نيوكاسل × كريستال بالاس – الساعة الرابعة عصرًا هيديرسفيلد تاون



صن داونز × الأهلي – الساعة الثالثة عصرًا

النادي الرياضي القسنطيني × الترجي – الساعة الثالثة عصرًا

الدوري الإنجليزينيوكاسل × كريستال بالاس – الساعة الرابعة عصرًا

هيديرسفيلد تاون × ليستر سيتي – الساعة الرابعة عصرًا

بورنموث × بيرنلي – الساعة الرابعة عصرًا دوري أبطال إفريقيا سيمبا × مازيمبي – الساعة الثالثة عصرًاصن داونز × الأهلي – الساعة الثالثة عصرًاالنادي الرياضي القسنطيني × الترجي – الساعة الثالثة عصرًاالدوري الإنجليزينيوكاسل × كريستال بالاس – الساعة الرابعة عصرًاهيديرسفيلد تاون × ليستر سيتي – الساعة الرابعة عصرًابورنموث × بيرنلي – الساعة الرابعة عصرًا

Advertisements الدوري الإسبانيريال مدريد × إيبار – الساعة الرابعة والربع عصرًا

برشلونة × أتلتيكو مدريد – الساعة العاشرة إلا الربع مساءً الدوري الإسبانيريال مدريد × إيبار – الساعة الرابعة والربع عصرًابرشلونة × أتلتيكو مدريد – الساعة العاشرة إلا الربع مساءً

الدوري الإيطالييوفنتوس × ميلان – الساعة السادسة مساءً الدوري الإيطالييوفنتوس × ميلان – الساعة السادسة مساءً

الدوري المصري الدوري المصري الجونة × النجوم – الساعة الخامسة والنصف مساء

وادي دجلة × المقاولون العرب – الساعة الخامسة والنصف مساء

بيراميدز × الإسماعيلي – الساعة الثامنة مساء

الإنتاج الحربي × طلائع الجيش – الساعة الثامنة مساء

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