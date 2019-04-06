الان تتابع رسميًا: الشيخ سلمان يحتفظ بمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي حتى عام 2023 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كوالالمبور- الخليج 365:

احتفظ البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للفترة ما بين عامي 2019 و2023 بعد أن جرى تزكيته اليوم السبت في اجتماع الجمعية العمومية التاسع والعشرين للاتحاد في العاصمة الماليزية كوالالمبور

بحضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو والأمينة العامة للفيفا فاطمة سامورا ورئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد .

وأكد الشيخ سلمان في كلمة ألقاها نيابة عنه النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي برافول باتيل ، بعد أن منعته ظروف وفاة والدته من الحضور أنه يشكر كافة الاتحادات الآسيوية على دعمها ووحدتها واستمرارية الحوكمة والنزاهة والعمل الجماعي الذي جعل آسيا موحدة وقوية .

ومن جانبه أوضح إنفانتينو أن تزكية الشيخ سلمان تدل على وحدة القرار في آسيا وتمسكهم بالرئيس مهنئا الشيخ سلمان بفوزه بالمنصب ومطالبا الجميع الوقوف لدعمه ومواساته في وفاة والدته وهو ما منعه من الحضور اليوم.

واستعرض إنفانتينو موقف الفيفا المالي خلال السنوات السابقة قائلا بات أكثر متانة من ذي قبل لقد تنامت عائدات الفيفا من خمسة مليارات إلى 4ر6 مليار دولار وهو ما يؤكد قوة التسويق والاستقرار رغم الأزمات المالية التي شهدها العالم.

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وأضاف زادت الاحتياطات المالية من مليار دولار عام 2016 إلى 7ر2 مليار دولار اليوم وسنعيد التفكير باستثمار هذه الاحتياطات لتطوير اللعبة، وستكون للقارة الآسيوية نصيب يصل إلى 90 مليون دولار مستقبلا.

وتناول إنفانتينو مستقبل كأس العالم 2022 بقطر ، قائلا في كونجرس الفيفا القادم سنناقش زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا وإدخال دول في الاستضافة بجانب قطر التي ننسق معها لهذا الأمر ، وهنا أشير إلى أن التحضيرات للمونديال القادم تسير بشكل جيد.

وشهد الاجتماع موافقة أعضاء الجمعية على المقترحات المقدمة لزيادة عدد مقاعد المكتب التنفيذي بواقع خمسة مقاعد مخصصة لممثلي الاتحادات الوطنية “الشرق والغرب والجنوب والوسط والآسيان ومقترح قطر بجواز جمع العضو التنفيذي لأكثر من منصب متاح في المكتب التنفيذي وإعطاء الجمعية العمومية حق إقرار مصير اتحاد ماريانا الشمالية للحصول على العضوية

الكاملة بالاتحاد وحق التصويت وكذلك إعطاء رئيس الاتحاد صلاحية ملء فراغ المقاعد المخصصة لتمثيل الاتحادات الوطنية في المكتب التنفيذي لحين إجراء الانتخابات على أن يكونوا أعضاء لا يحق لهم التصويت لقرارات المجلس .

وتمت الموافقة على بقاء اللجان القانونية دون تغيير حتى انتهاء الكونجرس الآسيوي القادم المزمع إقامته في حزيران/يونيو المقبل بباريس.

وشهد الاقتراع على مناصب أعضاء الفيفا، انتخاب الصيني دو زهو كاي (35 صوتا) والهندي برافول باتيل (38 صوتا) والياباني كوزو تاشيما (38 صوتا) والقطري سعود المهندي (37 صوتا) والفلبيني ماريانو (34 صوتا).