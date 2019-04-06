شكرا لقرائتكم خبر عن سبيشيالي.. حذاء صلاح في المقاولون الذي ارتداه الأساطير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

في عام 2006، انضم محمد صلاح حامد غالي طه، لناشئي فريق المقاولون العرب، وعمره 11عامًا، قادمًا من فريق عثماثون طنطا، ليتدرج ابن مدينة نجريج، بمحافظة الغربية، بفرق النادي حتى يخوض تجربة الاحتراف ويستقر به الحال في ليفربول الإنجليزي حاليًا.

في 2007، كان «صلاح» يلعب لفريق المقاولون تحت سن الـ15 عامًا، وهو من مواليد 15 يونيو 1992.

200 جنيه شهريًا، هي كل ما كان يحصل عليه اللاعب الناشئ شهريًا، وفقًا لحوار أجراه مدربه السابق حمدي نوح مع موقع «العربية».

الناشئ محمد صلاح ارتدى حذاء أنتجته شركة «أمبرو» باسم «سبيشيالي» ، والذي بدأ إنتاجه نهاية تسعينيات القرن الماضي، وسعر الحذاء الآن على عدد من المواقع الإنجليزية يصل إلى 100 يورو، أي ما يقارب ألفي جنيهًا مصريًا.

محمد صلاح مع فريق المقاولون تحت سن الـ15 عامًا- صورة أرشيفية

وفي إحدى صور فريق المقاولون عام 2007، يظهر محمد صلاح وهو ناشئ في الفريق، ومدربه حمدي نوح على يسار الصورة، ويرتدي صلاح حذاء «أمبرو» المعروف باسم «سبيشيالي»، والذي بدأ إنتاجه عام 1994.

أقدم حذاء لمحمد صلاح

للحذاء أكثر من قصة ملهمة، فاللاعب المصري الذي يمضي في طريقه محطمًا الأرقام القياسية بالدوري الإنجليزي، قد لا يعلم أن أقدامًا ارتدت نفس الحذاء، سطرت قبله بسنوات أرقامًا يسعى «مو» لتحطيمها، بل وحطم بعضها.

القصة تعود بنا إلى آلان شيرار، كابتن المنتخب الإنجليزي، واللاعب الأسطوري لفريق نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي منتقلًا من فريق بلاكبيرن روفرز، والذي بدأت قصته مع «سبيشيالي» بخطاب وجهه للشركة يطلب فيه «زوج من أحذية الكرة»، ليصنع بحذاء أمبرو أسطورة إنجليزينة خالصة، بتربعه على عرش هدافي البريميرليج موسم 94-95.

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آلان شيرير يرتدي حذاء صلاح بأحد المباريات

أحرز «شيرار» 379 هدف طوال مشواره مع الأندية في مختلف البطولات، وسجل في الدوري الإنجليزي وحده 260 هدفًا في 13 موسمًا، بينما لا يزال صلاح يلاحقه برصيد 52 في 4 مواسم فقط.

صلاح حطم من قبل رقم آلان شيرير، كأفضل هداف في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي بنظام الـ38 جولة، بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 32، ليكسر الرقم القياسي المسجل باسم الثلاثي آلانشيرار، وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز، وأحرز كل منهم 31 هدفًا.

أما القصة الثانية، لحذاء صلاح الأول، فتختصرها قذيفة أسطورة البرازيل ونادي ريال مدريد، روبيرتو كارلوس، في شباك فابيان بارتيز، في المباراة التي جمعت نجوم السامبا بالديوك الفرنسية ببطولة تورنوا الودية، قبيل كأس العالم 1998 بفرنسا، حيث سدد بنفس الحذاء ركلة حرة مباشرة من مسافة 35 ياردة، والذي وصف بالهدف المستحيل.

العلامة التجارية الرياضية الشهيرة كانت قد أنتجت خطا جديدًا من الحذاء عام 1998، ليسمى بـ«أمبرو سبيشيالي 98» وهو الحذاء الذي قدم للعالم قدمي أصغر هدافي كأس العالم، الإنجليزي «مايكل أوين».

مايكل أوين يرتدي حذاء صلاح بأحد المباريات

وضمت قائمة الأسماء الأسطورية لمستخدمي نفس الحذاء، اللاعب الكولومبي كارلوس فالديراما، كابتن المنتخب في كأس العالم، واللاعب الشهيرة بقصة شعره الغريبة.

وكذلك لاعب مانشستر يونايتد وبرشلونة السابق، والمدرب الإنجليزي الحالي «مارك هيوز»، والذي أحرز بحذاء «أمبروسبيشيالي» واحدًا من أروع أهدافه أمام فريق أولدهامبلمعب ويمبلي.