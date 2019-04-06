شكرا لقرائتكم خبر عن التاريخ يرجح كفة الأهلي أمام صن داونز قبل مواجهة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة مضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي، في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

وأعد الموقع الرسمي للنادي الأهلي تقريرًا حول مواجهات الفريقين، وجاءت أبرز الأرقام على النحو التالي..

- الأهلي سبق أن التقى بفريق صن داونز في 4 مواجهات. ومباراة السبت تحمل رقم 5. وتأتي مواجهات الفريقين كلها في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الفوز كان حليف النادي الأهلي في مواجهتين، فيما أكتفى بالتعادل في مواجهتين، ولم يذق صن داونز طعم الفوز على الأهلي على الإطلاق.

– لا وجود لنتيجة التعادل السلبي في مواجهات الأهلي وصن داونز. بعدما سيطر التعادل الإيجابي على مواجهتين بنتيجة 1-1، و2-2 على الترتيب.

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– حافظ الأهلي على نظافة شباكه أمام صن داونز في مواجهتين من أصل 4 مواجهات. فيما فشل صن داونز في الخروج بشباك نظيفة أمام الأهلي في كافة المواجهات.

– خط هجوم الأهلي نجح في زيارة شباك صن داونز في 8 مناسبات بمعدل هدفين في المباراة الواحدة. فيما استقبلت شباكه 3 أهداف فقط.

وجاءت مواجهات الأهلي وصن داونز تفصيلا على النحو التالي:

– خالد بيبو مهاجم الأهلي الأسبق هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين. بعدما نجح في زيارة شباك صن داونز في 3 مناسبات في مباراة واحدة «هاتريك». بينما كان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة الحالي بالأهلي، صاحب أول أهداف الأهلي في شباك صن داونز، وكان محمد أبوتريكة، نجم الأهلي الأسبق، صاحب آخر الأهداف الحمراء في شباك صن داونز.

– المباراة الأولى بين الفريقين، كانت في ذهاب دور نهائي دوري الأبطال — نسخة 2001. وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1. وكان سيد عبدالحفيظ، صاحب هدف التعادل للأهلي. وفي مباراة الإياب بالقاهرة، فاز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، سجلها خالد بيبو.

– التقى الفريقان مجددًا في نسخة 2007، وتحديدًا في الدور الثمن النهائي، حيث أقيمت مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، وانتهت بنتيجة التعادل 2-2، سجل للأهلي كلٌ من؛ محمد بركات، وأمادو فلافيو. وفي مباراة الإياب، فاز الأهلي بنتيجة 2-صفر؛ عن طريق شادي محمد، ومحمد أبوتريكة.

يذكر أن الأهلي التقى بفرق جنوب أفريقيا في 19 مباراة في مختلف المسابقات الإفريقية. الفوز كان حليف الأهلي في 8 مباريات، وسيطر التعادل على نتيجة 6 مباريات، فيما خسر الأهلي 5 مباريات. وكان أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلي وفرق جنوب إفريقيا، عندما فاز الأهلي بنتيجة 4-1 على حساب كايزر تشيفز في السوبر الإفريقية، عام 2002.

على مدار مواجهات الأهلي وفرق جنوب إفريقيا، نجح لاعبو الأهلي في هز شباك فرق جنوب إفريقيا 26 مرة، بينما استقبلت شباكه 16 هدفًا. ويعد خالد بيبو، مهاجم الأهلي الأسبق، الهداف التاريخي للأهلي في مواجهات فرق جنوب إفريقيا برصيد 4 أهداف.