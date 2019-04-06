رئيس برشلونة يريد الاحتفاظ بميسي للأبد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ مدريد

أعرب رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، جوسيب ماريا بارتوميو، عن أمنيته بتمديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع ناديه إلى الأبد، باعتباره أحد أهم أيقونات النادي الكتالوني عبر تاريخه.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن عقد ميسي الحالي مع برشلونة ينتهي في يونيو 2021، ولكن إدارة النادي الإسباني لن تنتظر حتى حلول هذا التاريخ وأنها تنوي بدء مفاوضاتها مع أسطورة الكرة الأرجنتينية مطلع العام المقبل.

Advertisements

وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها ماركا، «نرغب في أن يبقى طويلا حتى نتمكن من الاستمتاع بالكرة التي يقدمها، ليونيل تمكن من تجاوز حدود برشلونة، العالم أجمع معجب به، ويخرج مصحوبا بالتصفيق من ملاعب أخرى».

يشار إلى أن ميسي جدد عقده 8 مرات مع برشلونة منذ ظهوره الأول مع الفريق في عام 2005، وكان التجديد الأخير في عام 2017.

وأضاف بارتوميو «نرغب في تمديد التعاقد معه، نفكر في هذا، إنه شاب يبلغ من العمر 31 عاما ولا يزال لديه عامان إضافيان في عقده، دائما ما يقدم أشياء جديدة، لا يزال أمامه الكثير من الأعوام في عالم كرة القدم، خلال الأشهر المقبلة سنجلس معه من أجل أن يستمر لأعوام أكثر في كامب نو معقل برشلونة».

ولم يستبعد بارتوميو أن يقدم برشلونة عقدا مدى الحياة لميسي كما فعل مع لاعبه السابق اندريس انيستا ليبقى في نادي واحد طوال مسيرته كما فعل أسطورة الكرة البرازيلية بيليه.