السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ لندن برأ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمس، حارس مرمى كريستال بالاس، واين هينيسي من قيامه بتحية النازيين. Advertisements واتهم هينيسي (32 عاما) في يناير الماضي بقيامه بإيماءة في صورة نشرها زميله بالفريق، الألماني ماكس ماير، على وسائل التواصل الاجتماعي. ووصف الاتحاد الإنجليزي التصرف بـ «خرق مشدد» للقواعد التي تشير إلى الأصل العرقي أو السلالة أو الدين أو المعتقدات. وأنكر هينيسي ذلك وقال «إنه اضطر لوضع يده على فمه، حيث قام بالصراخ على الشخص الذي التقط له الصورة وإن أي تشابه لتحية النازي هو من قبيل الصدفة البحتة».



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كانت هذه تفاصيل خبر تبرئة حارس كريستال من تحية النازيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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