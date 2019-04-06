سيميوني: الفوز على برشلونة لا يكفي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعترف المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، الأرجنتيني دييجو سيميوني أنه عندما كان يحقق الفوز على برشلونة في أي مباراة في الماضي لم يكن ذلك يشعره بالتفاؤل الشديد حيال مستقبل فريقه.

وجاءت تصريحات سيميوني قبل ساعات من لقاء فريقه المرتقب أمام النادي الكتالوني على ملعب الأخير كامب نو والمقرر اليوم، حيث أوضح أن تحقيق الفوز هو سبيله الوحيد للتشبث بالمنافسة على لقب الدوري الإسباني «الليجا» حتى النهاية.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس «أركز في مباراة اليوم ولا أفكر في ما هو أبعد من ذلك، سيكون هذا من الحماقة ونحن نبتعد بثماني نقاط عن فريق مثل برشلونة، الفوز هو الحل الوحيد الذي سيقربنا من التشبث بحظوظنا في المسابقة».

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وأضاف «لم أشعر بالتفاؤل الشديد في أي مرة فزت فيها على برشلونة، الفوز في كامب نو لن يكون مفيدا على الإطلاق إذا لم نفز في المباريات التالية».

وردا على سؤال عن مستوى نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وعن قدرته الفائقة في تسجل الأهداف من ضربات ثابتة، أجاب سيميوني «هذا مستوى كبير للغاية، اللاعبون يمرون بأوقات ترتفع فيها دقتهم وهذا ما يحدث لميسي».

وأوضح سيميوني أنه لا يخشى برشلونة ولكن يحترم قدراته الكبيرة، مشيدا بالعمل الذي يقوم به المدير الفني للنادي الكتالوني، أرنستو فالفيردي.

وأردف «العمل الذي يقوم به مدربه لافت للنظر، للأسف في العام الماضي حدث له في روما ما حدث لنا في تورينو لأنه كان يسير في طريق جيد فيما يخص البطولات الثلاث (الدوري والكأس ودوري الأبطال)، هذا العام يتواجد في وضع يحسد عليه، وصل لنهائي الكأس ويتصدر الدوري بفارق جيد، وموقفه جيد في دوري الأبطال، من الصعب أن تحظى بلاعبين اعتادوا على الفوز والاستمرار في تحقيق الانتصارات، فالفيردي يقدم موسما استثنائيا».