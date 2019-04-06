دورتموند يستبعد بيع سانشو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دوسلدورف

استبعد نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم بيع جادون سانشو، لاعب المنتخب الإنجليزي، بنهاية الموسم الحالي.

ويظل سانشو، الذي بلغ عامه الـ19 أخيرا وأصبح لاعبا دوليا هذا الموسم، مرتبطا مع فريق دورتموند بعقد حتى 2022.

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وانتشرت عدة أخبار في وسائل الإعلام تفيد بأن دورتموند يتلقى عروضا مغرية من الأندية الأوروبية الكبرى للاستغناء عن خدمات اللاعب.

وقال الرئيس التنفيذي لدورتموند هانز يواخيم فاتزكه،، لموقع سبوكس الرياضي على الانترنت:»الكل يعرف أن جادون سيلعب معنا في العام المقبل، ولأنهم يعرفون هذا في أوروبا لم يخاطبنا أحد».

ونفى فاتزكه أن يكون نادي سانشو السابق، مانشستر سيتي، طرفا في أي صفقة لانتقال اللاعب.